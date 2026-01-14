Aucklandi tenisztorna: Marozsán Fábián legyőzte a második kiemelt Ruudot – videó

A világranglistán 52. magyar játékos kedden két óra alatt múlta felül a franciák idén visszavonuló teniszezőjét, szerdán pedig a rangsorban 13. norvég klasszis várt rá. Ruud ugyan esélyesebbnek számított, ám Marozsánnak kifejezetten jó emlékei lehettek róla, mivel eddigi egyetlen találkozójukon, 2023 októberében Sanghajban legyőzte őt.

Előzetesen abban lehetett bízni, hogy Marozsán Fábián nagy csatára készteti majd ellenfelét, az igazán nagy küzdelem viszont elmaradt. A magyar játékos ugyanis egészen kiválóan teniszezett ezen a napon, szervajátékait imponáló magabiztossággal hozta, amit jól mutat, hogy Ruudnak az egész meccsen egyetlen bréklabdája volt csupán, ám azt sem tudta kihasználni. Többnyire a norvég is jól szervált, viszont minden szettben akadtak hullámvölgyei, Marozsán pedig ezek közül az első szettben rögtön az első játékban, a másodikban pedig annak hajrájában, 4:4-nél tudta ezt kihasználni, így két 6:4-es szettel, mindössze 1 óra 23 perc alatt diadalmaskodott.

„Végig jól szerváltam és agresszív tudtam maradni. Egy háromszettes mérkőzés után sosem könnyű a következő meccs, de ma nagyon jó napom volt. Casper nagyszerű játékos, de nekem erőt adott, hogy vertem már meg őt korábban” – mondta közvetlenül győzelme után Marozsán Fábián, aki a negyeddöntőben a rangsorban 89., selejtezőből érkezett amerikai Eliot Spizzirrivel mérkőzik.

ATP, AUCKLAND (kemény pálya, 700 045 dollár)

NYOLCADDÖNTŐ

Marozsán Fábián–Casper Ruud (norvég, 2.) 6:4, 6:4