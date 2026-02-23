Nemzeti Sportrádió

Korda nyerte meg a Delray Beach-i tenisztornát

VARGA BALÁZS
2026.02.23. 00:20
Sebastian Korda pályafutása harmadik ATP-győzelmét aratta egyesben (Fotó: Getty Images)
Az amerikai Sebastian Korda nyerte meg a Delray Beach-i tenisztornát, miután a döntőben két játszmában felülmúlta honfitársát, Tommy Pault.

Hatszor találkozott korábban a két amerikai játékos, és a párharcban 4–2-re Sebastian Korda (ATP-50.) állt jobban, aki Delray Beachben is megverte már Tommy Pault (24.) – még 2021-ben, akkor a fináléig menetelt. Mindkét fél magabiztosan hozta az adogatójátékait, egészen az első játszma utolsó gémjéig, amikor Korda brék- és szettlabdához jutott, s rögtön ki is használta az elsőt.

A tornán 5. helyen kiemelt Paul a második felvonásban rögtön brékelt, ám a következő két szervagémját elveszítette, így brékhátrányba került. Honfitársa 5:3-as vezetésénél a mérkőzésért adogathatott, azonban nem ment könnyen, négy bréklabdát is hárítania kellett, de aztán élt a második meccslabdájával, és 83 perc alatt megnyerte az összecsapást.

A 25 éves Korda pályafutása harmadik ATP-győzelmét aratta egyesben, immár egy 500-as és két 250-es versenyt tudott megnyerni

ATP 250, DELRAY BEACH (700 045 dollár, kemény pálya)
DÖNTŐ
Sebastian Korda (amerikai)–Tommy Paul (amerikai, 5.) 6:4, 6:3

 

