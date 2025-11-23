Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda-vb: svéd és lett aranyérem

2025.11.23. 14:21
Fotó: Imago Images
strandröplabda-vb Adelaide strandrölabda
A férfiaknál a svéd David Ahman, Jonatan Hellvig, a nőknél a lett Tina Graudina, Anastasija Samoilova páros nyerte az Adelaide-ben rendezett strandröplabda-világbajnokságot.

A döntőben az olimpiai címvédő Hellvigék a honfitársaikat, Jacob Hölting Nilssont és Elmer Anderssont győzték le két játszmában.

A német Nils Ehlers, Clemens Wickler duó csupán negyedik lett, pedig az elődöntőig vezető úton nyert az Európa-bajnok és világelső norvég Anders Mol, Christian Sörum, valamint a címvédő cseh Ondrej Perusic, David Schweiner páros ellen is.

A nőknél a lett Graudina és Samoilova felülmúlta eddig legnagyobb sikereit, a 2019-es és a 2022-es Európa-bajnoki címet az amerikai Kristen Nuss, Taryn Brasher duó háromjátszmás legyőzésével.

STRANDRÖPLABDA
VILÁGBAJNOKSÁG
FÉRFIAK
DÖNTŐ
David Ahman, Jonatan Hellvig (svéd)–Jacob Hölting Nilsson, Elmer Andersson (svéd) 2:0 (23, 19)

BRONZMECCS
Téo Rotar, Arnaud Gauthier-Rat (francia)–Nils Ehlers, Clemens Wickler (német) 2:0 (15, 15)

NŐK
DÖNTŐ
Tina Graudina, Anastasija Samoilova (lett)–Kristen Nuss, Taryn Brasher (amerikai) 2:1 (15, –15, 11)

BRONZMECCS
Carol Salgado, Rebecca Cavalcante (brazil)–Thamela Coradello, Victoria Lopes Pereira (brazil) 2:0 (18, 20)

 

Ezek is érdekelhetik