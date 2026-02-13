Böndör Márton második lett az eszéki WA-versenyen rúdugrásban

A rúdugró Böndör Márton a második helyen végzett az Eszéken rendezett Memorijal Josip Gasparac viadalon, a nemzetközi szövetség (WA) bronzkategóriás fedett pályás versenyén.

A hazai szövetség beszámolója szerint a 24 éves sportoló 5.53 méterrel zárt, a számot az amerikai Cole Walsh nyerte 5.75 méteres teljesítménnyel.