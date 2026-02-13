Böndör Márton második lett az eszéki WA-versenyen rúdugrásban

Rúdugrónk, Böndör Márton 5.53 méteres teljesítménnyel ezüstérmes lett az eszéki Memorijal Josip Gasparac viadalon.
A rúdugró Böndör Márton a második helyen végzett az Eszéken rendezett Memorijal Josip Gasparac viadalon, a nemzetközi szövetség (WA) bronzkategóriás fedett pályás versenyén.
A hazai szövetség beszámolója szerint a 24 éves sportoló 5.53 méterrel zárt, a számot az amerikai Cole Walsh nyerte 5.75 méteres teljesítménnyel.
Legfrissebb hírek
Böndör Márton hatodik a franciaországi rúdugróversenyen
Atlétika
2026.01.24. 22:25
A rúdugró Böndör Márton 540-nel kezdte az évet
Atlétika
2026.01.19. 13:27
Armand Duplantis idén is indul a Gyulai Memorialon
Atlétika
2026.01.12. 21:54
Szerhij Bubka szinte véletlenül ugrott először hat métert
Atlétika
2026.01.12. 08:06
Megérkezett Szerhij Bubka, a Sportgála díszvendége
Egyéb egyéni
2026.01.11. 11:17
Szerhij Bubka: Magyarország nagy barátja lettem
Egyéb egyéni
2026.01.07. 08:21
A rúdugró Klekner Hanga győzelemmel kezdte az évet
Atlétika
2026.01.05. 10:48
Ezek is érdekelhetik