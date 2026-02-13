Téli olimpia: bemutatkozik Brunner Blanca, északi rangadó a férfi jégkorongosoknál – infóközpont
GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 10 000 m, DÖNTŐ
MŰKORCSOLYA
19.00: férfi kűr, DÖNTŐ
HÓDESZKA
19.30: férfi félcső, DÖNTŐ
SZKELETON
19.30: férfi 3. és 4. futam, DÖNTŐ
HÓDESZKA
10.00: női krossz, rangsoroló futamok (Brunner Blanca)
SÍFUTÁS
11.45: férfi szabadstílusú 10 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)
CURLING
9.05: férfi selejtező
Kanada–Egyesült Államok
Nagy-Britannia–Olaszország
Kína–Norvégia
Svájc–Csehország
14.05: női selejtező
Dánia–Svédország
Kína–Svájc
Egyesült Államok–Kanada
Nagy-Britannia–Dél-Korea
19.05: férfi selejtező
Svájc–Kína
Csehország–Norvégia
Németország–Olaszország
Kanada–Svédország
GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 10 000 m, DÖNTŐ
HÓDESZKA
10.00: női krossz, rangsoroló futamok (Brunner Blanca)
19.30: férfi félcső, DÖNTŐ
JÉGKORONG
NŐK
16.40: Csehország–Svédország
21.10: Egyesült Államok–Olaszország
FÉRFIAK
A-csoport, 2. forduló
16.40: Franciaország–Csehország
21.10: Kanada–Svájc
B-csoport, 2. forduló
12.10: Finnország–Svédország
12.10: Olaszország–Szlovákia
MŰKORCSOLYA
19.00: férfi kűr, DÖNTŐ
SÍFUTÁS
11.45: férfi szabadstílusú 10 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)
SÍLÖVÉSZET
14.00: férfi 10 km sprint
SZKELETON
16.00: női 1. és 2. futam
19.30: férfi 3. és 4. futam, DÖNTŐ