Téli olimpia: bemutatkozik Brunner Blanca, északi rangadó a férfi jégkorongosoknál – infóközpont

A milánói-cortinai téli olimpiai játékok pénteki versenynapján három magyar is rajthoz áll: a beugróként induló Brunner Blancáért a hódeszkások között szoríthatunk, míg férfi 10 kilométeres sífutásban Büki Ádám és Kónya Ádám lesz érdekelt. Ebédidőben a férfi jégkorongtornán Finnország–Svédország rangadót rendeznek. Kövesse velünk a nap legfontosabb történéseit!

11.45: férfi szabadstílusú 10 km (Büki Ádám, Kónya Ádám) A TELJES NAPI PROGRAM CURLING

9.05: férfi selejtező

Kanada–Egyesült Államok

Nagy-Britannia–Olaszország

Kína–Norvégia

Svájc–Csehország

14.05: női selejtező

Dánia–Svédország

Kína–Svájc

Egyesült Államok–Kanada

Nagy-Britannia–Dél-Korea

19.05: férfi selejtező

Svájc–Kína

Csehország–Norvégia

Németország–Olaszország

Kanada–Svédország GYORSKORCSOLYA

NŐK

16.40: Csehország–Svédország

21.10: Egyesült Államok–Olaszország

FÉRFIAK

A-csoport, 2. forduló

16.40: Franciaország–Csehország

21.10: Kanada–Svájc

B-csoport, 2. forduló

12.10: Finnország–Svédország

12.10: Olaszország–Szlovákia MŰKORCSOLYA

14.00: férfi 10 km sprint SZKELETON

16.00: női 1. és 2. futam

19.30: férfi 3. és 4. futam, DÖNTŐ