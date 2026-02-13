Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: bemutatkozik Brunner Blanca, északi rangadó a férfi jégkorongosoknál – infóközpont

2026.02.13. 09:16
Fotó: Getty Images
A milánói-cortinai téli olimpiai játékok pénteki versenynapján három magyar is rajthoz áll: a beugróként induló Brunner Blancáért a hódeszkások között szoríthatunk, míg férfi 10 kilométeres sífutásban Büki Ádám és Kónya Ádám lesz érdekelt. Ebédidőben a férfi jégkorongtornán Finnország–Svédország rangadót rendeznek. Kövesse velünk a nap legfontosabb történéseit!

A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI

 

A NAP ARANYÉRMESEI

GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 10 000 m, DÖNTŐ

MŰKORCSOLYA
19.00: férfi kűr, DÖNTŐ

HÓDESZKA
19.30: férfi félcső, DÖNTŐ

SZKELETON
19.30: férfi 3. és 4. futam, DÖNTŐ

A MAGYAROK PROGRAMJA

HÓDESZKA
10.00: női krossz, rangsoroló futamok (Brunner Blanca)

SÍFUTÁS
11.45: férfi szabadstílusú 10 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)

A TELJES NAPI PROGRAM

CURLING
9.05: férfi selejtező
Kanada–Egyesült Államok
Nagy-Britannia–Olaszország
Kína–Norvégia
Svájc–Csehország
14.05: női selejtező
Dánia–Svédország
Kína–Svájc
Egyesült Államok–Kanada
Nagy-Britannia–Dél-Korea
19.05: férfi selejtező
Svájc–Kína
Csehország–Norvégia
Németország–Olaszország
Kanada–Svédország

GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 10 000 m, DÖNTŐ

HÓDESZKA
10.00: női krossz, rangsoroló futamok (Brunner Blanca)
19.30: férfi félcső, DÖNTŐ

JÉGKORONG
NŐK
16.40: Csehország–Svédország
21.10: Egyesült Államok–Olaszország
FÉRFIAK
A-csoport, 2. forduló
16.40: Franciaország–Csehország
21.10: Kanada–Svájc
B-csoport, 2. forduló
12.10: Finnország–Svédország
12.10: Olaszország–Szlovákia 

MŰKORCSOLYA
19.00: férfi kűr, DÖNTŐ

SÍFUTÁS
11.45: férfi szabadstílusú 10 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)

SÍLÖVÉSZET
14.00: férfi 10 km sprint

SZKELETON
16.00: női 1. és 2. futam
19.30: férfi 3. és 4. futam, DÖNTŐ

 

