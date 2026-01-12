Nemzeti Sportrádió

Férfi tenisz: bejelentette visszavonulását Milos Raonic

2026.01.12. 15:31
Milos Raonic visszavonult (Fotó: Getty Images)
Rafael Nadal Novak Djokovics Milos Raonic Andy Murray visszavonulás Roger Federer
Szögre akasztja teniszütőjét az ATP-világranglista korábbi harmadik helyezettje, a kanadai Milos Raonic.

Harmincöt évesen bejelentette visszavonulását a kanadaiak egykori klasszis teniszezője, Milos Raonic, aki még csak hároméves volt, amikor Jugoszlávia felbomlása idején, az 1990-es évek elején családjával az észak-amerikai országba költözött. A Podgoricában született Raonic 2008-ban kezdődött profi pályafutása során nyolc ATP-tornát és több mint 20 millió dollárnyi pénzdíjat nyert. 

Ő lett az első kanadai, aki döntőbe jutott Grand Slam-tornán: a 2016-os wimbledoni elődöntőben legyőzte Roger Federert, a fináléban viszont kikapott Andy Murray-től. Ugyanebben az évben elődöntős volt az Ausztrál nyílt bajnokságon és az év végi ATP-világbajnokságon is. Legutóbb 2020-ban játszott döntőt, az utolsó mérkőzését pedig a 2024-es párizsi olimpián vívta, amikor az első fordulóban kikapott a német Dominik Koepfertől.

A 35 éves Raonic a nagy négyes tagjai közül csak Novak Djokovics ellen nem nyert, Federeren kívül Murray-t és Rafael Nadalt is sikerült legyőznie.

 

