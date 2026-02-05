Nemzeti Sportrádió

A Kúria döntött, Gyárfás Tamás börtönben marad

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2026.02.05. 08:34
Gyárfás Tamás (Fotó: Török Attila, archív)
Címkék
Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság börtönbüntetés
Elutasította a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványát, így a korábbi sportvezető börtönben marad – értesült a Magyar Nemzet.

Gyárfás Tamást 2025-ben hét év börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla. A Magyar Úszószövetség volt elnöke Kecskeméten raboskodik, de nem nyugodott bele a jogerős ítéletbe, ezért fordult a Kúriához, amely tárgyaláson kívüli tanácsülésen elutasította a felülvizsgálati indítványt – írja a Magyar Nemzet.

A Fenyő-ügyben felbujtásért elítélt Gyárfás Tamás ügyében a Legfőbb Ügyészség is lépett, indítványozta, hogy a Kúria tartsa fenn a jogerős ítéletet, és a kedden meghozott döntéssel a Kúria az ügyészségnek adott igazat.

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én gyilkolták meg Budapesten. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, de 2011 februárjában magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták Jozef Rohácot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában. 2018-ban Portik Tamást és Gyárfást is meggyanúsították, az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával. Az ügyben tavaly áprilisban született jogerős döntés, Gyárfás Tamás felbujtásért hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. 

 

Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság börtönbüntetés
Legfrissebb hírek

Egy év börtönbüntetést kapott Carlo Ancelotti

Spanyol labdarúgás
2025.07.09. 16:33

Gyárfás Tamást hét év börtönre ítélték jogerősen

Úszás
2025.04.10. 10:34

Gyárfás Tamásra súlyosabb büntetést kért az ügyészség

Egyéb egyéni
2025.04.03. 21:36

NOlimpia 2.0: a Kúria elutasította a népszavazás ügyét

Egyéb egyéni
2025.02.17. 08:30

Húsz év börtönt kapott a kínai labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya

Minden más foci
2024.12.13. 11:41

„Már a Gyárfás-érában is volt egy pár parázs vitánk az elnökkel” – meséli Wladár a büntetőügyről

Úszás
2024.03.30. 10:19

Robinhót letartóztatták, és kilenc évre rács mögé kerül

Minden más foci
2024.03.22. 10:13

Neymar apja nem fizeti ki az óvadékot, Dani Alves még börtönben marad

Minden más foci
2024.03.21. 19:10
Ezek is érdekelhetik