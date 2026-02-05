A Kúria döntött, Gyárfás Tamás börtönben marad

Gyárfás Tamást 2025-ben hét év börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla. A Magyar Úszószövetség volt elnöke Kecskeméten raboskodik, de nem nyugodott bele a jogerős ítéletbe, ezért fordult a Kúriához, amely tárgyaláson kívüli tanácsülésen elutasította a felülvizsgálati indítványt – írja a Magyar Nemzet.

A Fenyő-ügyben felbujtásért elítélt Gyárfás Tamás ügyében a Legfőbb Ügyészség is lépett, indítványozta, hogy a Kúria tartsa fenn a jogerős ítéletet, és a kedden meghozott döntéssel a Kúria az ügyészségnek adott igazat.

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én gyilkolták meg Budapesten. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, de 2011 februárjában magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták Jozef Rohácot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában. 2018-ban Portik Tamást és Gyárfást is meggyanúsították, az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával. Az ügyben tavaly áprilisban született jogerős döntés, Gyárfás Tamás felbujtásért hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott.