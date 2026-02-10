Nemzeti Sportrádió

Norvégia fölényesen az éremtáblázat élén; megvan a szlovének első aranya a téli olimpián

M. B.M. B.
2026.02.10. 22:08
Első aranyát szerezte a milánói-cortinai játékokon Szlovénia (Fotó: Getty Images)
A hat arany-, két ezüst- és négy bronzérmet gyűjtő norvégok állnak az olimpiai éremtábla élén a milánói-cortinai játékok keddi versenynapja után, mely során kilenc versenyszámban osztottak érmeket.

Megszerezte első aranyát Szlovénia, miután a síugrók vegyes csapatversenyét a Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc, Domen Prevc összeállítású kvartett nyerte meg. 

ORSZÁGARANYEZÜSTBRONZ
Norvégia624
Németország321
Svédország321
Svájc311
Egyesült Államok232
Ausztria230
Olaszország227
Japán224
Franciaország120
Csehország110
Hollandia110
Szlovénia110
Kanada012
Kína011
Dél-Korea011
Új-Zéland011
Lettország010
Lengyelország010
Belgium001
Bulgária001

 

 

