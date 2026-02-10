Norvégia fölényesen az éremtáblázat élén; megvan a szlovének első aranya a téli olimpián
A hat arany-, két ezüst- és négy bronzérmet gyűjtő norvégok állnak az olimpiai éremtábla élén a milánói-cortinai játékok keddi versenynapja után, mely során kilenc versenyszámban osztottak érmeket.
Megszerezte első aranyát Szlovénia, miután a síugrók vegyes csapatversenyét a Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc, Domen Prevc összeállítású kvartett nyerte meg.
|ORSZÁG
|ARANY
|EZÜST
|BRONZ
|Norvégia
|6
|2
|4
|Németország
|3
|2
|1
|Svédország
|3
|2
|1
|Svájc
|3
|1
|1
|Egyesült Államok
|2
|3
|2
|Ausztria
|2
|3
|0
|Olaszország
|2
|2
|7
|Japán
|2
|2
|4
|Franciaország
|1
|2
|0
|Csehország
|1
|1
|0
|Hollandia
|1
|1
|0
|Szlovénia
|1
|1
|0
|Kanada
|0
|1
|2
|Kína
|0
|1
|1
|Dél-Korea
|0
|1
|1
|Új-Zéland
|0
|1
|1
|Lettország
|0
|1
|0
|Lengyelország
|0
|1
|0
|Belgium
|0
|0
|1
|Bulgária
|0
|0
|1
