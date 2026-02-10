Előnyben a DVTK és a BJA HC a jégkorong ob I negyeddöntőjében

Az Erste Liga alapszakasza alapján az Újpesti TE és a Debreceni EAC már bejutott a legjobb négy közé az ob I-ben, a maradék négy magyar csapat pedig a fennmaradó két helyért küzd a következő napokban.

A BJA HC és a FEHA19 párharcában a fővárosiak számítottak esélyesnek, bár az sem elhanyagolható tény, hogy a magyar bajnoki címvédő a nemrégiben Magyar Kupa-bronzérmet szerző fehérvári fiatalokkal találkozott. A keddi odavágón nagy elánnal kezdett a BJA, és 11 másodpercet követően meg is szerezte a vezetést. Schlekmann Márk húzta meg a szélén, éles szögből kapura tette a pakkot, a korong Hegedüs Levente lábai között talált utat magának. A gyors gól mintha túlságosan is megnyugtatta volna Kangyal Balázs együttesét, a következő percek inkább a fehérváriakról szóltak, William Zapernick révén komoly lehetőség is adódott, de Farkas Roland résen volt. Később kiegyenlítetté vált a játék, Drake Pilon veszélyeztetett. Mihail Bucskin és Boros Dániel egymásra talált a hazai kapu előtt, a verekedés elmaradt végül, de a két játékos jutalma egyaránt két-két perc lett. A harmad derekán kettőre növelte előnyét a BJA HC, a kapu mögött megharcoltak a hazaiak egy korongért, közelről pedig végül Valentin Razumnyak kotorta be a pakkot. Nem vettek vissza a csapatok, kemény csata zajlott a jégen, két perccel a vége előtt ismét Zapernick járt közel a gólhoz, de ezúttal is Farkas nyerte kettejük párharcát.

A szünet után hullámzó volt a játék képe, sokszor alakult ki oda-vissza hoki, egyik kapus sem unatkozott. A csapatok továbbra is keményen, de a határokon belül játszottak. A harmad végére még jobban felpörögtek a felek, az egyik kapunál Turbucz Martin és Schlekmann, míg a túloldalon Németh Zalán veszélyeztetett.

Az utolsó húsz percet kétgólos előnyből várhatta a BJA, de ez közel sem jelentette azt, hogy a FEHA19 elengedte volna ezt a találkozót. Nyomtak a fehérvári fiatalok, de időnként az utolsó passzokba, megoldásokba hiba csúszott, de így sem dőlhetett hátra Farkas Roland. Ahogy a túloldalon Hegedüs sem, a BJA az előny tudatában sem adta fel a támadásokat, a harmad közepén Schlekmann próbálta meglepni a FEHA19 kapusát, de nem sikerült. Két perccel a vége előtt Ambrus Csongor távoli lökete csattant a kapuvason, és mint később kiderült, ez volt az utolsó sanszuk a vendégeknek, üres kapura Schlekmann Márk is betalált még, a vége 3–0 lett.

A másik párharc jóval egyértelműbb képet mutatott, a DVTK Jegesmedvék hazai jégen magabiztosan játszott a Dunaújváros ellen, ennek ellenére az első két harmadban mindössze egy-egy gólt szereztek a miskolciak. Az utolsó húsz percre már elfáradt a DAB, a DVTK 4–1-re nyert. A párharcok csütörtökön folytatódnak.

JÉGKORONG OB I

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–FEHA19 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)

Budapest, Vasas Jégcentrum, 227 néző. Vezette: Máhr-Stumpf, Nagy A. Muzsik F., Sábián

BJA HC: FARKAS R. – Pozsgai, Szabó D. / Boros, Szivák / Varga A., Szabó B. / Riha – Honejsek (2), Nagy G. (2), SCHLEKMANN 2 / Weidemann, Keresztes L., Molnár B. / RAZUMNYAK 1, Novotny (1), Turbucz (1) / Nádassy, Pilon, Banga. Edző: Kangyal Balázs

FEHA19: Hegedüs – Sivrin, Dóczi Zs. / Nagy D., Deák / Bajkó, Salamon / Szabó P. – Bucskin, Keceli-Mészáros, Németh Z. / Mihály, AMBRUS Cs., ZAPERNICK / Erdőhelyi, Alapi, Balasits / Atlasz, Simon P., Erdősi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 34–28

Emberelőny-kihasználás: –, ill. 2/0

A két győzelemig tartó párharc állása: 1–0 a BJA javára

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Kiváló playoffcsata volt, nagyszerű kapusteljesítményekkel, apróságok döntöttek. A játékunkon kicsit látszódott, hogy két hete játszottunk legutóbb mérkőzést, ehhez alkalmazkodni kellett.

Tokaji Viktor: – Gratulálok a BJA-nak, magunkról rosszat nem akarok, jót pedig nem tudok mondani.

DVTK JEGESMEDVÉK–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

Miskolc, 910 néző. Vezette: Gebei, Soós D., Kovács P., Kövesi

DVTK: PRATÁK – Csollák, Kärmeniemi (1) / Szirányi, Szathmáry / Vokla, SZALAY 1 / Szabóki – Rétfalvi, Zohovs (1), Pineo 1 / Marklund (1), Stuart 1, Djumics (1) / CSIKI 1, Kinloch Varga, Tóth G. (1) / Miskolczi, Lövei, Makai. Edző: Láda Balázs

DAB: Szűcs B. – Kudin, Szécsi / Murgic, Pozsár / Balázsi, Vuoksiala (1) – Jarulin, Zorin, Mikulovich / Popovics, Cseh I. 1, Károly R. / Bánki, Csémi, Vadócz / Kuminka. Edző: Hetler Ádám

Kapura lövések: 53–14

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/0

A két győzelemig tartó párharc állása: 1–0 a DVTK javára

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Jól kezdtünk és végig érvényesítettük az akaratunkat. Egyszerűen játszottunk, és nagy forgalmat generáltunk ellenfelünk kapuja előtt.

Hetler Ádám: – Kétgólos hátrányunknál felesleges és véleményes emberhátrányt kaptunk, ebből pedig a Miskolc betalált. A jobb csapat játékosai sokkal többet lőttek kapura, mi pedig keveset, ráadásul nem voltunk erőszakosak.