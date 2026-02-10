Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: Rátgéber László szerint nagy eredmény, hogy az NKA három növendéke is bekerült a magyar válogatottba

M. B.M. B.
2026.02.10. 22:34
null
Rátgéber László (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
Mint ismert, a magyar férfi kosárlabda-válogatottat irányító Gasper Okorn keretet hirdetett a franciák elleni vb-selejtezőkre. A 16-os névsorban három olyan játékos is helyet kapott, akik a Rátgéber László vezette Nemzeti Kosárlabda Akadémián nevelkedtek, közöttük a 18 éves Lukácsi Gábor is. Rátgéber amondó, hogy ez nagy elismerés az általa vezetett egyesület számára.

„Pongó Marcell és Meleg Gergő már kulcsembernek számít a válogatottban, a fiatal, mindössze tizennyolc éves játékosunk, Lukácsi Gábor meghívását pedig megelőlegezett bizalomként értékelem. Ez a meghívás Gábor tehetségének szól, s bár valószínűleg most még nem kerül be a tizenkettes keretbe, reméljük, hogy ez a lehetőség motiválni fogja, és arra ösztönzi, hogy még keményebben dolgozzon, javítson a védekezésén és más játékelemeken is” – nyilatkozta az NKA sajtóosztályának Rátgéber László.

Kosárlabda
2026.02.09. 12:36

Gasper Okorn 16 fős kosárkeretet hirdetett a franciák elleni vb-selejtezőkre

Február végén és március elején is megmérkőzik a két válogatott.

A NÉVSOR
Benke Szilárd (Atomerőmű SE)
Cseh Botond (SZTE-Szedeák)
Filipovity Péter (Kometa-KVGY Kaposvári KK)
Flasár Zalán (Sopron KC)
Golomán György (Hiopos Lleida, Spanyolország)
Hőgye Patrik (DEAC)
Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, Oroszország)
Lukácsi Gábor (NKA Universitas Pécs)
Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, Németország)
Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs)
Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)
Pongó Marcell (Alba Fehérvár)
Somogyi Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász)
Tanoh Dez András (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)
Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd)
Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár)

A MAGYAR CSAPAT VB-SELEJTEZŐI
2025. november 28.: Magyarország–Finnország 89–82
2025. december 1.: Belgium–Magyarország 85–87
2026. február 27.: Magyarország–Franciaország
2026. március 1.: Franciaország–Magyarország
2026. július 3.: Finnország–Magyarország
2026. július 6.: Magyarország–Belgium
A G-csoport állása: 1. Magyarország 4 pont, 2. Finnország 3 pont, 3. Franciaország 3 pont, 4. Belgium 2 pont
A körmérkőzés végén az első három helyezett jut tovább a selejtező következő körébe.

Ezek is érdekelhetik