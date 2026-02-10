Kosárlabda: Rátgéber László szerint nagy eredmény, hogy az NKA három növendéke is bekerült a magyar válogatottba

„Pongó Marcell és Meleg Gergő már kulcsembernek számít a válogatottban, a fiatal, mindössze tizennyolc éves játékosunk, Lukácsi Gábor meghívását pedig megelőlegezett bizalomként értékelem. Ez a meghívás Gábor tehetségének szól, s bár valószínűleg most még nem kerül be a tizenkettes keretbe, reméljük, hogy ez a lehetőség motiválni fogja, és arra ösztönzi, hogy még keményebben dolgozzon, javítson a védekezésén és más játékelemeken is” – nyilatkozta az NKA sajtóosztályának Rátgéber László.