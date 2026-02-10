Téli olimpia: Ilia Malinin az élen a műkorcsolyázók rövidprogramja után

A tavalyi világbajnok – aki múlt vasárnap a csapatversenyben nyert aranyérmet Milánóban – 108.16 pontot kapott roppant erős és látványos előadására. Második helyen a négy évvel ezelőtti pekingi játékokon ezüstérmes, 2025-ben vb-bronzérmes, háromszoros vb-második japán Kagijama Juma zárt 103.07-tel. A francia Adam Siao Him Fa áll a harmadik helyen szintén 100 pont fölötti értékkel (102.55).

A 2025-ös világbajnokságon ezüstérmes kazah Mihail Sajdorov (92.94) ezúttal ötödik lett, még az olasz Daniel Grassl (93.46) is megelőzte. A milánói csapatversenyben bronzérmes olasz Matteo Rizzo csak a 16., míg a japán Szato Szun – aki csapatban most ezüstérmes volt – a 9. helyen áll.

A 24 fős kűrt pénteken rendezik.

MŰKORCSOLYA

RÖVIDPROGRAM, FÉRFIAK

1. Ilia Malinin (amerikai) 108.16 pont

2. Kagijama Juma (japán) 103.07 pont

3. Adam Siao Him Fa (francia) 102.55 pont