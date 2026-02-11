Tóth Alex először volt kezdő a Premier League-ben; Az NS szerint a két kapus volt csapatunk legjobbja a női vízilabda Eb-n

A Nemzeti Sport

szerdai számából ajánljuk:

A téli átigazolási időszakban a Ferencvárostól a Bournemouth csapatába szerződő Tóth Alex helyet kapott az Everton elleni kezdőben – az 58 percet játszó magyar légiós jó teljesítményt nyújtott, együttese idegenben is győzött. A helyszínről Gyenge Balázs tudósított.

Lehoczki Bendegúz: Most megmutathatom, mit tudok. A másodosztályban szereplő Csákvár leginkább a jó védekezésére alapozhat a Ferencváros vendégeként, a csapat kapusa, Lehoczki Bendegúz nagyon várja a szerda esti kupamérkőzést. Somogyi Zsolt írása.

Sajbán Máté: A bajnokság fontos, de a döntőig jutnánk a kupában. Hétről hétre nagy a nyomás a diósgyőrieken, a Paks elleni két meccs közül az első, a szerdai Magyar Kupa-nyolcaddöntő lehetőség ennek enyhítésére. Sajbán Máté szerint csapata, a DVTK nem érzi nyűgnek a kupacsatát a nehéz bajnoki helyzetben. A futballistával Mohai Dominik beszélgetett.

Az olaszoké a rövid pályás gyorskorcsolya első aranya Milánóban. A sportág nagyasszonyával, a hatodik olimpiáján induló Arianna Fontanával felálló olasz négyes nyerte meg a vegyes váltók döntőjét – a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázók kvartettje már a negyeddöntőben búcsúzott. Kovács Erika helyszíni beszámolója a XXV. téli olimpiáról.

A magyar női vízilabda-válogatott sorozatban harmadik világversenyén is második lett. A funchali Európa-bajnokságon viszont lényegesen közelebb járt a végső sikerhez, mint a tavalyi világkupadöntőn és a világbajnokságon. Csapatunk szereplését Szeleczki Róbert értékelte.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!