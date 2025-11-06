WTA-vb: Pegula simán megverte Paolinit, szurkolhat Szabalenkának a csoportkör záró meccsén

Nemzeti Sportrádió

2025.11.06. 16:36
Jessica Pegula (Fotó: Getty Images)
Rijád WTA-világbajnokság Jasmine Paolini Jessica Pegula
Erősen javította elődöntős esélyeit a Jasmine Paolini ellen aratott 6:2, 6:3-as győzelemmel Jessica Pegula a női teniszezők rijádi világbajnoki tornáján, de az amerikai versenyző biztos továbbjutásához az is kell, hogy a nap második mérkőzésén számára kedvezően alakuljon az Arina Szabalenka–Coco Gauff összecsapás.

Az amerikai Jessica Pegula továbbjutási esélyeinek javításáért szállt harcba Jasmine Paolini ellen a rijádi női tenisz-vb Steffi Graf-csoportjának 3. fordulójában. Az amerikai hölgy az előző körben három szettben kapott ki Arina Szabalenkától, ám előtte 3:6, 7:6, 6:2-re legyőzte honfitársát, Coco Gauffot, így egy győzelemmel – tekintve, hogy Gauff este a két sikerrel álló, de még nem biztos elődöntős világelsővel mérkőzött – jó esélye nyílt volna arra, hogy bejusson az elődöntőbe.

Pegula ennek szellemében is kezdett, 1:1 után sorozatban négy gémet nyert, s az olaszt gyakorlatilag minden mutatóban felülmúlva, huszonkilenc perc alatt 6:2-vel be is húzta az első szettet. Az amerikai a második etap harmadik játékában negyedik bréklabdájából a mérkőzésen harmadszor is elvette Paolini adogatását, majd 5:3-nál jött a negyedik brék: a becsületéért játszó olasz hölgy az első meccslabdát még hárította, többre azonban nem tellett tőle, így a tengerentúli teniszezőnő reménykedve szurkolhatott Szabalenkának a csoport második meccsén.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD
EGYÉNI, STEFFI GRAF-CSOPORT, 3. FORDULÓ
Jessica Pegula (amerikai)–Jasmine Paolini (olasz) 6:2, 6:3

 

