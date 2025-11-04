WTA-vb: élnek Coco Gauff továbbjutási esélyei, Szabalenka is nyert

Nem teketóriázott sokat Coco Gauff a WTA-világbajnokság Steffi Graf-csoportjának 2. fordulójában, Jasmine Paolini ellen játszott mérkőzésén. Az amerikai teniszezőnő kezdett adogatni, hozta a saját szerváját, majd elnyerte riválisáét, s a következő gémet követően már 3:0-ra vezetett. A sorozatban negyedik játék is meglehetett volna Gauffnak, ám hiába jutott el háromszor is bréklabdáig, olasz ellenfele mindhármat hárította, majd brékelt, ám ezzel nem tudott élni, mert a saját adogatójátékát ismét elbukta – 6:3-mal az amerikaié lett az első menet.

A második etapban 2:2-ig fej fej mellett haladtak a felek, majd ismét jött egy kihagyás a láthatóan egyre fáradtabb Paolininál, aki egymás után kétszer is elvesztette a szervagémjét – 5:2-nél Gauff már a meccsért adogatott. Az utolsó játékban az amerikainak bréklabdát kellett hárítania, de miután ez sikerült, az első mérkőzéslabdájából megnyerte a mérkőzést, így továbbra is esélyes arra, hogy az elődöntőbe jusson.

Tizenhét nyerőt ütött a világelső Arina Szabalenka a nap második mérkőzésének első játszmájában, s mindössze kilenc ki nem kényszerített hibája volt Jessica Pegula ellen, nem csoda hát, hogy a fehérorosz versenyzőnek még az is belefért, hogy a kilencedik gémben elveszítse adogatójátékát, utána ugyanis egyből elnyerte az amerikaiét, és 6:4-gyel meg is nyerte az etapot.

A második felvonásra valósággal megtáltosodott Pegula, aki egyrészt tizenkét nyerőt ütött Szabalenka ötjével szemben, másrészt négy bréklabdát is hatástalanított, míg a sajátjaiból mindkettőt kihasználta. Így aztán nem is lehetett más a játszma kimenetele, mint az amerikai győzelme, aki 6:2-vel húzta be a szettet.

A harmadik menet elején úgy tűnt, Szabalenka a simán elbukott második játszma után végleg elvesztette a fonalat, ahogy a harmadik gémben az adogatójátékát is – négy bréklehetőséget adományozott Pegulának, s a negyedikkel élt is az amerikai. A fehérorosz viszont nyilván azért (is) világelső, hogy akkor tudjon koncentrálni, amikor a legfontosabb: egyből eltüntette ellenfele brékelőnyét, s három gémmel később már ő vezetett 5:2-re! Innen már nem volt visszaút a világranglista 5. helyezettjének, aki még hozta a saját adogatójátékát, de a meccset 6:4, 2:6, 6:3-mal Szabalenka nyerte, aki így hajszálnyira került az elődöntőtől.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD

EGYES, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

Steffi Graf-csoport

Coco Gauff (amerikai)–Jasmine Paolini (olasz) 6:3, 6:2

Arina Szabalenka (fehérorosz)–Jessica Pegula (amerikai) 6:4, 2:6, 6:3