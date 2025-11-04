Nemzeti Sportrádió

WTA-vb: megszenvedtek az oroszokkal Babosék, de nyertek

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 21:14
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Luisa Stefani WTA-világbajnokság Babos Tímea
Ezúttal Babos Tímeáéknak hozott szerencsét a szuper tie-break – a magyar teniszezőnő Luisa Stefanival az oldalán 7:5, 2:6, 10–7-es győzelmet aratott a Gyiana Snajgyer, Mirra Andrejeva duó fölött a WTA-világbajnokság páros versenyének második fordulójában.

Négy játék alatt egy-egy megnyert, illetve elvesztett adogatójáték – röviden így lehetne összegezni a Babos Tímea, Luisa Stefani kettős második vb-meccsének elejét. Ellenfelük ugyanilyen mérleggel hozta ezt az időszakot, majd 2:2-nél négy bréklabdához is jutott, de magyar, brazil páros a Gyiana Snajgyer, Mirra Andrejeva duó próbálkozásait sikerrel verte vissza. Sajnos csak a következő adogatásukig, mert ekkor az oroszok ismét brékeltek, de akárcsak azt megelőzően, a saját szervagémjükben ismét leadták az előnyt. Ezt pedig keserűen megbánták: Babosék 6:5-ös vezetésüknél újfent megemberelték magukat, és első brékesélyüket kihasználva, 7:5-re hozták a szettet.

A második etapban, 1:1-es állásnál aztán az oroszok nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak: sorozatban négy gémet nyertek, és 5:2-nél a szettért szerváltak, majd meg is nyerték a játszmát. Következett a szuper tie-break, amelyben az első fordulóval ellentétben ezúttal 10–7-re Babosék bizonyultak jobbnak, így életben tartották elődöntős reményeiket. 

Babos Tímea és Luisa Stefani az utolsó körben a csoportelső Katerina Siniaková, Taylor Townsend kettőstől  6:4, 7:6-os vereséget szenvedő Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kanadai, új-zélandi duó ellen játszik, és győzelme esetén biztosan ott lesz az elődöntőben.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD
PÁROS, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (oroszok, 5.) 7:5, 2:6, 10–7 – döntő rövidítés
Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)–Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.) 6:4, 7:6 (7–3)

 

Luisa Stefani WTA-világbajnokság Babos Tímea
Legfrissebb hírek

WTA-vb: élnek Coco Gauff továbbjutási esélyei, Szabalenka is nyert

Tenisz
5 órája

Babosék vereséggel kezdték a rijádi WTA-vb-t

Tenisz
2025.11.02. 21:12

Sima győzelemmel kezdett Iga Swiatek és Jelena Ribakina a WTA-világbajnokságon

Tenisz
2025.11.01. 19:40

Babos Tímea: Érzem, tudom, hogy párosban még mindig nagyon jó játékos vagyok

Tenisz
2025.10.31. 06:52

A címvédővel is összekerült Babosék párosa a WTA-világbajnokságon

Tenisz
2025.10.28. 21:05

Babos a vb-n, Marozsán Párizsban – öt magyar teniszező játszik külföldön a jövő héten

Tenisz
2025.10.26. 13:14

Babos Tímeáék tornagyőzelemmel hangoltak a világbajnokságra

Tenisz
2025.10.26. 08:24

Tenisz: Babosék párosa döntőbe jutott Tokióban

Tenisz
2025.10.25. 12:47
Ezek is érdekelhetik