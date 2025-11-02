Nemzeti Sportrádió

WTA-vb: Szabalenka győzelemmel jubilált

2025.11.02. 19:56
Szabalenka sima győzelmet aratott (Fotó: Getty Images)
Arina Szabalenka két szettben legyőzte Jasmine Paolinit a Rijádban zajló női tenisz-világbajnokság vasárnapi játéknapján.

Arina Szabalenka pályafutása 500. profi mérkőzését játszotta, és a fehérorosz klasszis sima győzelmet aratott Jasmine Paolini ellen.

Szabalenka korábban ötször győzte le olasz riválisát, és csak kétszer kapott ki. Rijádban a második játékban elvette Paolini szerváját, és bár 4:2-nél ő is elbukta az adogatását, a következő játékban ismét brékelőnybe került, majd kiszerválta a szettet. A másodikban Szabalenka 4:0-val kezdett, majd 5:1-nél harmadszor is fogadóként nyert játékot, és 70 perc alatt legyőzte Paolinit.

Nagyobb csatát hozott az amerikai rangadó Coco Gauff és Jessica Pegula között. Az első játszma első öt játéka csak bréket hozott, majd Pegula 5:3-nál negyedszer is fogadóként nyert játékot. A világranglista ötödik helyezettje a második szettben kétszer is brékhátrányba került, ám ezeket kiegyenlítette, viszont a tie-breakben Gauff kétszer is minibrékelőnybe került, kiharcolva a döntő szettet. A harmadik játszmában Pegula háromszor brékelt, míg a saját adogatásai közül csak egyet bukott el, így Szabalenkához hasonlóan ő is győzelemmel kezdett.

Az egyesek és a párosok mezőnyében is két négyes csoportba sorsolták a nyolc-nyolc indulót. A lebonyolítás megegyezik: a kvartettek első két helyezettje jut az elődöntőbe.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD
EGYES, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
Steffi Graf-csoport
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Paolini (olasz, 8.) 6:3, 6:1
Pegula (amerikai, 5.)–Gauff (amerikai, 3.) 6:3, 6:7 (4–7), 6:2

 

 

