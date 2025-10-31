Babos Tímea: Érzem, tudom, hogy párosban még mindig nagyon jó játékos vagyok

– Hat évvel legutóbbi páros WTA-világbajnoki győzelme után ismét kijutott az évzáró vébére Rijádba, amire tornagyőzelemmel hangolt Tokióban, pályafutása huszonkilencedik páros WTA-trófeáját megszerezve. Milyen volt az elmúlt két hét?

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyszerű – válaszolta a korábbi világelső Babos Tímea, aki jelenleg 15. a párosranglistán, és négy páros Grand Slam-bajnoki címe mellett korábban háromszor nyerte meg a világbajnokságot. – Nagyon szerettünk volna kijutni a vébére, miközben a lehető legszorosabban alakult a verseny a még meglévő helyekért. Sokat stresszeltem, hiszen az első két októberi kínai versenyen, a vuhani és a pekingi mestertornán is megvolt az esély a kijutásra, de nem éltünk vele. A ningpói és a tokiói ötszázason aztán a sorsolás is úgy alakult, hogy aki nyer, mehet Rijádba, így tulajdonképpen a lehető legjobb módon harcoltuk ki a kijutást a vébére, hiszen a közvetlenül mögöttünk lévő párokat vertük meg.

– Mire gondolt először, amikor kiderült, sikerült kvalifikálni a vébére? Esetleg tudták előre a párjával, Luisa Stefanival, hogy a döntőbe jutás Ningpóban ezt eredményezi?

– Én tudtam, Lu viszont nem. Ő nem szereti nézni a pontokat, viszont az edzője természetesen tisztában volt a téttel. Az elődöntő megnyerése után rögtön közöltem Luval, hogy bent vagyunk, együtt könnyeztünk, nevettünk, hatalmas kő esett le a szívemről. Tokióra már úgy készültünk, hogy a hetedik helyen biztosan kvalifikáltuk magunkat, de szóba sem került, hogy ne játsszunk, vagy ne nyerni menjünk.

– A tokiói döntőben simán felülmúlták Anna Danyilinát és Alekszandra Krunicsot. Hogy érzi, mi volt az, ami a végjátékokban rendre az önök javára döntött?

– Szerintem minél többet versenyzünk, annál jobbak vagyunk. Kell a meccsrutin, a folyamatos éles helyzetek, mi így tudunk jól játszani. Jó párosokat győztünk le, Grand Slam-győzteseket, döntősöket, de szerintem még mindig hullámzó a teljesítményünk. Volt, amikor a szerencse, volt, amikor a jobb stratégia vagy a bátrabb játék döntött, mindenesetre örülök, hogy így alakult.

– Luisa Stefani állandó partnerévé vált ebben az évben, már négy versenyt nyertek meg eddig. Hogyan kezdődött a közös munka? Könnyen megértik egymást?

– Véletlenül találtunk egymásra Luval, ugyanis mind a ketten pár nélkül maradtunk Linzre, ahol végül győzelemmel mutatkoztunk be. A verseny után meg is állapodtunk, hogy az amerikai szezont együtt kezdjük – a Linzet közvetlenül követő versenyekre mind a ketten neveztünk más párral korábban – és minimum Wimbledon végéig együtt is maradunk. Azonban mivel elkezdtünk jobban játszani, eldöntöttük, hogy a közös cél csakis a vébé lehet. Lu nagyon kedves lány, a pályán kívül is megértjük egymást. Nyilván vannak súrlódások, ahogy minden munka- vagy akár párkapcsolatban, ezen nem kell fennakadni, meg kell beszélni, és kész. Én világéletemben intenzíven éltem meg a meccseimet, ettől nem kell azt hinni, hogy rosszban vagyunk, vagy haragszom rá. Lu izgulós típus, el sem hinné, hogy mennyire, értékeli, amikor fellépek és irányítok, amit néha keményebben kell megtenni. Nekünk ez vált be. Ismerjük egymás erősségeit, próbálunk ezekre építkezni.

Fotó: Reuters

– Ma már a vébékijutás mellett újból rendszeres résztvevője a Grand Slam-tornáknak, háromszor is negyeddöntős volt az elmúlt két évben, WTA-tornákat nyer, a top tíz küszöbén áll a páros-világranglistán – azaz visszatért az elitbe. Milyen volt az idáig vezető út mentálisan az elmúlt néhány évben?

– Nagyon nehéz volt a 2021-től 2024 közepéig tartó időszak, de ha nem hittem volna, hogy képes vagyok még eredményeket elérni, nem folytattam volna. Az egyest elengedtem régebben, harmincévesen nem akartam megint újrakezdeni. Érzem és tudom, hogy párosban még mindig jó játékos vagyok, és nagyon-nagyon örülök és büszke vagyok rá, hogy hat hosszú év után megint ott lehetek a világbajnokságon. Ha bele­gondolunk, ez rettentően sok idő a versenysportban, nem lettem fiatalabb én sem. Ebben a részvételben számtalan munkaóra van, a teniszpályán, a konditeremben, a pszichémben, a fiziónál… A kisebb célok jó útjelzők, és kellenek is természetesen, de nagyon össze kellett rakni magamat, magunkat, hogy elérjük a végső célt. Mindezek mellett van egy kis hiányérzetem is, mert szerintem az idei Slameken több volt bennünk, de ezen kár rágódni, ezt már megtanultuk mindketten.

– Mi a céljuk Rijádban?

– Mivel körmérkőzésekkel kezdődik a verseny, először is minél több meccset nyerni és jól játszani. Lu az első ilyen eseményére készül, én pedig, ki tudja, lehet, hogy az utolsóra, ezért szeretnénk a tudásunk legjavát nyújtani. Hétfő éjjel érkeztünk Rijádba, keddtől már edzettünk, szerdától kezdődött a hivatalos protokoll fotózásokkal, interjúkkal, vacsorákkal. Sűrű a program, de már nagyon várom a versenyt!