WTA-vb: Babos Tímea hat év után újra világbajnok lehet!

Nemcsak jó formájában bízhatott Babos Tímea és Luisa Stefani a rijádi női tenisz-világbajnokság páros versenyének első elődöntője előtt hanem abban is, hogy a vb-ken eddig háromszor megkoronázott magyar játékos még sohasem vesztett elődöntőt a hivatalosan WTA Finals elnevezésű tornán. A mérkőzésre készülve a magyar, brazil duó, illetve az idén az Australian Openen és Wimbledonban is döntős Hszie Szu-vej, Jelena Ostapenko kettős arra aligha alapozhatott, milyen jól ismeri egymást, ugyanis ebben a felállásban még sosem találkoztak a felek. Mondjuk, túl sok lehetőségük nem is volt randevúzni, tekintve, hogy a magyar és a brazil hölgy csak idén január óta játszik együtt...

Az első felvonás elején Babos Tímea és a 2018-es egyéni Roland Garros-győztes lett is hozta a maga szerváját, ám fájdalom, ugyanez Stefaninak már nem sikerült, a 39 évével korrekorder tajvaninak viszont igen, így a negyedik játék végére már brékelőnyben voltak Hszie Szu-vejék. Ez az állapot azonban nem sokáig tartott, mert Babos újabb sikeres adogatása után – versenyzőnk ásszal is „színezte” a gémet – Ostapenko és társa nem tudta megcsinálni a sajátját. Ezt követően a magyar, brazil kettős már hozta a kötelezőt és az „ajánlottat” is: 5:4-nél ismét brékeltek, így övék lett a szett, ráadásul a továbbiakra nézve is ígéretes játékkal.

A második etap első négy játékában magabiztos volt az éppen szerváló páros, az ötödikben viszont hiába vezettek 40:30-ra Babosék, az ellenfél egyenlített, a s döntő pont az övék lett, s mivel Ostapenko hozta a maga szervajátékát, megint kapaszkodhattak. Mindezt sikerrel tették, mert a következő gém végén ismét 4:4 állt az eredményjelzőn, Babos szervái után pedig már 5:4. A tajvani, lett tandem így a mérkőzésben maradásért szervált, s noha a Babos, Stefani kettősnek két meccslabdája is volt, valahogy csak megoldották. Még egy-egy sikeres adogatójáték mindkét oldalon, s jöhetett a tie-break, amelyben kijött a Babosék javára végig meglévő különbség, így 6:4, 7:6-tal jutottak a fináléba – a 2017-ben Andrea Hlaváckovával, 2018-ban és 2019-ben Kristina Mladenoviccsal az oldalán diadalmaskodó magyar teniszező egyszerűen nem tud hibázni a WTA-vb elődöntőjében...

„Elképesztő élmény volt, és tegnap azt mondtam, hogy eddig nem vesztettem vébéelődöntőt, ez most sem történt meg” – nyilatkozta mosolyogva Babos Tímea a mérkőzés követően, míg Stefani arról beszélt, hogy kemény meccsen vannak túl, és a háló túloldalán két teljesen különböző stílusú teniszező állt.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD

PÁROS, ELŐDÖNTŐ

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Hszie Szu-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett, 6.) 6:4, 7:6 (7–5)