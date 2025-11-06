Bajnokverés – elődöntőben Babosék a WTA-világbajnokságon!

Igazi ki-ki meccset vívott Babos Tímea és Luisa Stefani a címvédő Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kettős ellen a rijádi WTA-világbajnokság csoportkörének 3. fordulójában – a győztes a másik mérkőzés eredményétől függetlenül kvalifikálta magát az elődöntőbe. A találkozó a magyar, brazil duó szempontjából nem indult jól, egyből elvesztették a saját adogatásukat, és az ötödik gémben sem jártak jobban, így aztán a kanadai, új-zélandi párosnak nem kellett különösebben megerőltetnie magát a mindössze 33 percig tartó első játszmában. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy Baboséknak két bréklehetőségük is volt a szett során – sajnos egyikkel sem tudtak élni.

A második felvonásban 2:2-ig mindenki hozta a saját szervagémjét, ekkor viszont Stefani adogatásánál megint a 3. kiemelt kettős volt élelmesebb, ám Babosék előtt egyből ott volt a sansz, hogy eltüntessék a brékelőnyt, s ezúttal második próbálkozásra sikerült is kihasználni a lehetőséget. Nem tartott azonban sokáig az öröm: Babos szervájánál ismét brékelt az ellenfél. De a meccsnek ebben a szakaszában Dabrowskiék sem voltak urai a saját adogatójátékaiknak, így egymás után negyedik gémben nyert a fogadó – ezúttal nagyrészt Babos remek alapvonaljátékának köszönhetően. A magyar, brazil duót ez annyira feldobta, hogy 6:5-nél, Dabrowski szervagémjét is elnyerték – ráadásul semmire –, s ezzel a játszmát is behúzták.

A döntő rövidítésben aztán valóban remekeltek Babosék, akik hat minibrékkel 10–5-re nyerték a szuper tie-breaket, s így bejutottak a legjobb négy közé, ahol a Hszie Su-vej, Jelena Ostapenko párossal mérkőznek meg.

„Idén kétszer is nehéz meccset vívtunk a mostani ellenfelünkkel és mind a kétszer kikaptunk. De most az volt a karmánk, hogy visszajöttünk vesztes helyzetből és nagyon büszkék vagyunk erre. Nem vesztettem még vb-elődöntőt pályafutásom során, remélem, ez holnap is így lesz” – nyilatkozta Babos a mérkőzést követően.

Stefani elmondta, a második szettben nagyon fontos labdákat mentettek meg, szerinte Babos talán ezért is nyerte már meg háromszor a vb-t, mert ilyen nehéz helyzetben helyt tud állni.

ÖSSZEFOGLALÓ

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD

PÁROS, CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.) 2:6, 7:5, 10–5 – döntő rövidítésben