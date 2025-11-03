Nemzeti Sportrádió

Ritkán látott vereségbe szaladt bele Iga Swiatek a WTA-vb-n

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.11.03. 17:40
null
A meccs után Ribakinának (jobbra) több oka volt a mosolyra (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz WTA-vb Iga Swiatek Jelena Ribakina
A Rijádban zajló női tenisz-világbajnokságon az egyes második fordulójában a hatszoros Grand Slam-tornagyőztes, a világranglistán második Iga Swiatek három játszmában kikapott a ranglistán 6. helyet elfoglaló kazah Jelena Ribakinától, de úgy, hogy az első játszma megnyerése után már csak egyetlen játékot tudott nyerni.

Nem akármilyen meglepetéssel folytatódott Rijádban a női teniszezők világbajnokságán az egyes hétfőn: a korábbi világelső, és a torna két évvel ezelőtti győztese, Iga Swiatek, ugyanis olyan vereséget szenvedett Jelena Ribakinától, amilyenhez hasonlóban évek óta nem volt része. 

A 24 éves lengyel ugyanis az első szettet egy korai brékre alapozva magabiztos játékkal hozta 6:3-ra mindössze 36 perc alatt, a folytatásban viszont a kazah elképesztő sebességre kapcsolt és a hátralévő két játszmában mindössze egyetlen játékot veszített – a második szett közepén. Ribakina a második két játszmában hat bréklabdájából ötöt értékesített, Swiatek a döntő játszmában 6:0-ra lemosta a korábbi világelsőt. 

Swiatekkel egyébként eddig egyszer fordult elő felnőtt profi pályafutása során, hogy az első szett megnyerése után mindössze egy játékot megnyerve vereséget szenvedjen, még 2021-ben az Eastbourne-i füves tornán múlva felül őt Darija Kaszatkina 6:4, 6:0, 6:1-ra.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD
EGYES, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
Ribakina (kazah)-Swiatek (lengyel) 3:6, 6:1, 6:0

KÉSŐBB
Anisimova (amerikai)-Keys (amerikai)
 

 

 

tenisz WTA-vb Iga Swiatek Jelena Ribakina
Legfrissebb hírek

Marozsán és Bondár is rontott a világranglistán, Sinner újra az élen

Tenisz
8 órája

WTA-vb: Szabalenka győzelemmel jubilált

Tenisz
22 órája

Marozsán sérülés miatt visszalépett az athéni tornától

Tenisz
Tegnap, 13:58

Sima győzelemmel kezdett Iga Swiatek és Jelena Ribakina a WTA-világbajnokságon

Tenisz
2025.11.01. 19:40

Babos Tímea: Érzem, tudom, hogy párosban még mindig nagyon jó játékos vagyok

Tenisz
2025.10.31. 06:52

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban

Tenisz
2025.10.30. 09:00

Hetvenöt éve hunyt el a svédek mai napig nagy becsben tartott uralkodója, az 1912-es olimpia fővédnöke

Népsport
2025.10.30. 07:07

Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától

Tenisz
2025.10.29. 12:57
Ezek is érdekelhetik