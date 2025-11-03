Ritkán látott vereségbe szaladt bele Iga Swiatek a WTA-vb-n

Nem akármilyen meglepetéssel folytatódott Rijádban a női teniszezők világbajnokságán az egyes hétfőn: a korábbi világelső, és a torna két évvel ezelőtti győztese, Iga Swiatek, ugyanis olyan vereséget szenvedett Jelena Ribakinától, amilyenhez hasonlóban évek óta nem volt része.

A 24 éves lengyel ugyanis az első szettet egy korai brékre alapozva magabiztos játékkal hozta 6:3-ra mindössze 36 perc alatt, a folytatásban viszont a kazah elképesztő sebességre kapcsolt és a hátralévő két játszmában mindössze egyetlen játékot veszített – a második szett közepén. Ribakina a második két játszmában hat bréklabdájából ötöt értékesített, Swiatek a döntő játszmában 6:0-ra lemosta a korábbi világelsőt.

Swiatekkel egyébként eddig egyszer fordult elő felnőtt profi pályafutása során, hogy az első szett megnyerése után mindössze egy játékot megnyerve vereséget szenvedjen, még 2021-ben az Eastbourne-i füves tornán múlva felül őt Darija Kaszatkina 6:4, 6:0, 6:1-ra.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD

EGYES, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

Ribakina (kazah)-Swiatek (lengyel) 3:6, 6:1, 6:0

KÉSŐBB

Anisimova (amerikai)-Keys (amerikai)

