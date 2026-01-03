Nemzeti Sportrádió

Marozsán mellett Piros is indul a hongkongi tenisztornán


2026.01.03. 18:41
Marozsán és Piros is indul Hongkongban (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Piros Zsombor Marozsán Fábián
Marozsán Fábián mellett Piros Zsombor is indul a hétfőn kezdődő hongkongi keménypályás férfi tenisztornán.

 

A magyar szövetség közösségi oldalának szombati híradása szerint Marozsán – aki december 22-én jelentette be indulását – az első fordulóban, a 16 közé kerülésért a szabadkártyás kínai Vu Jipinggel találkozik, aki jelenleg 181., de volt már 54. is a világranglistán.  

Piros Zsombor ellenfele a selejtezőben a német Jan-Lennard Struff (83.) lesz. Bondár Anna a brisbane-i női torna főtáblájának első fordulójában – a 32 közé jutásért – a spanyol Cristina Bucsával (51.) találkozik.  

 

 

