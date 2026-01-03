Marozsán mellett Piros is indul a hongkongi tenisztornán

Marozsán Fábián mellett Piros Zsombor is indul a hétfőn kezdődő hongkongi keménypályás férfi tenisztornán.
A magyar szövetség közösségi oldalának szombati híradása szerint Marozsán – aki december 22-én jelentette be indulását – az első fordulóban, a 16 közé kerülésért a szabadkártyás kínai Vu Jipinggel találkozik, aki jelenleg 181., de volt már 54. is a világranglistán.
Piros Zsombor ellenfele a selejtezőben a német Jan-Lennard Struff (83.) lesz. Bondár Anna a brisbane-i női torna főtáblájának első fordulójában – a 32 közé jutásért – a spanyol Cristina Bucsával (51.) találkozik.
