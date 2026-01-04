Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor kiesett a hongkongi tenisztorna selejtezőjében

V. J./MTIV. J./MTI
2026.01.04. 11:59
Piros Zsombor (Fotó: Getty Images, archív)
Piros Zsombor búcsúzott a 780 ezer dollár (255 millió forint) összdíjazású, hongkongi kemény pályás férfi tenisztorna selejtezőjének első fordulójában.

Piros Zsombor a kvalifikáció nyitókörében a német Jan-Lennard Struff-fal (83.) találkozott. A 35 esztendős rivális az első szettben kétszer is brékelni tudta az Australian Open selejtezőjére készülő 26 éves, a világranglistán 164. magyar játékost, aki a második játszmában hiába vezetett 5:2-re is, végül rövidítésben alulmaradt, és 1 óra 42 perc alatt, 7:5, 7:6 (7–3)-ra kikapott.

Az ázsiai viadalon Marozsán Fábián hétfőn a szabadkártyás kínai Vu Ji-ping ellen kezd a 32-es főtáblán.

 

