Nemzeti Sportrádió

Carlos Alcaraz győzelmével kezdődött a férfiak vb-je

Vágólapra másolva!
2025.11.09. 16:56
null
Alcaraz fogadhatta a gratulációt a mérkőzés után (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Carlos Alcaraz Alex De Minaur ATP-vb
Az első helyen kiemelt Carlos Alcaraz győzelemmel kezdte meg szereplését a férfi teniszezők Torinóban zajló ATP-világbajnokságán.

A hatszoros Grand Slam-bajnok spanyol a nyolcfős szupertorna vasárnapi nyitányán két szettben verte meg az ausztrál Alex de Minaurt a Jimmy Connors-csoportban.  Ha a 22 éves Alcaraz mindhárom csoportmeccsét megnyeri, vagy bejut a döntőbe, akkor visszaveszi az éllovas pozíciót a világranglistán az olasz Jannik Sinnertől, és ő lesz az év végi világelső.

A másik, Björn Borgról elnevezett kvartett nyitó találkozóján a német Alexander Zverev és az amerikai Ben Shelton csap össze 20.30 órától.

A 15.5 millió dollár összdíjazású vb-n a csoportmérkőzések után mindkét négyesből az első két helyezett jut be az elődöntőbe. 

A döntőt jövő vasárnap rendezik.

TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINÓ (fedett kemény pálya, 15 500 000 dollár)
1. FORDULÓ
Jimmy Connors-csoport 
Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Alex de Minaur (ausztrál, 7.) 7:6 (7–5), 6:2 
KÉSŐBB
Björn Borg-csoport
20.30: Alexander Zverev (német, 3.)–Ben Shelton (amerikai, 5.)

 

 

tenisz Carlos Alcaraz Alex De Minaur ATP-vb
Legfrissebb hírek

ATP-vb: Alcaraz és a címvédő Sinner az év végi világelsőségért is küzd

Tenisz
4 órája

Ribakina Szabalenka legyőzésével lett világbajnok

Tenisz
22 órája

Babos Tímea elmondta, miért nem folytatják a párost Stefanival

Tenisz
Tegnap, 17:51

WTA-vb: Anisimova kiejtette a 2023-as világbajnok Swiateket

Tenisz
2025.11.05. 20:23

Venus Williams nem fejezi be, 2026-ban elindul Aucklandben

Tenisz
2025.11.05. 14:04

Ritkán látott vereségbe szaladt bele Iga Swiatek a WTA-vb-n

Tenisz
2025.11.03. 19:00

Marozsán és Bondár is rontott a világranglistán, Sinner újra az élen

Tenisz
2025.11.03. 09:48

Marozsán sérülés miatt visszalépett az athéni tornától

Tenisz
2025.11.02. 13:58
Ezek is érdekelhetik