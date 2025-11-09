Carlos Alcaraz győzelmével kezdődött a férfiak vb-je

A hatszoros Grand Slam-bajnok spanyol a nyolcfős szupertorna vasárnapi nyitányán két szettben verte meg az ausztrál Alex de Minaurt a Jimmy Connors-csoportban. Ha a 22 éves Alcaraz mindhárom csoportmeccsét megnyeri, vagy bejut a döntőbe, akkor visszaveszi az éllovas pozíciót a világranglistán az olasz Jannik Sinnertől, és ő lesz az év végi világelső.

A másik, Björn Borgról elnevezett kvartett nyitó találkozóján a német Alexander Zverev és az amerikai Ben Shelton csap össze 20.30 órától.

A 15.5 millió dollár összdíjazású vb-n a csoportmérkőzések után mindkét négyesből az első két helyezett jut be az elődöntőbe.

A döntőt jövő vasárnap rendezik.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINÓ (fedett kemény pálya, 15 500 000 dollár)

1. FORDULÓ

Jimmy Connors-csoport

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Alex de Minaur (ausztrál, 7.) 7:6 (7–5), 6:2

KÉSŐBB

Björn Borg-csoport

20.30: Alexander Zverev (német, 3.)–Ben Shelton (amerikai, 5.)