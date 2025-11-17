Alcaraz zárt az élen a világranglistán

A férfiaknál továbbra is két magyar van a legjobb százban, Marozsán Fábián az 51. Fucsovics Márton az 55. helyen áll a rangsorban. Piros Zsombor szerepel még az első 200-ban, ő jelenleg a 165. Az élen változatlanul a US Open-győztes spanyol Carlos Alcaraz áll a világbajnoki címét megvédő olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev előtt, negyedik a szerb Novak Djokovics – az ATP honlapja alapján.