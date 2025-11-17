Nemzeti Sportrádió

Alcaraz zárt az élen a világranglistán

Vágólapra másolva!
2025.11.17. 09:19
null
Carlos Alcaraz a világranglista élén (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz világelső Carlos Alcántara
A spanyol Carlos Alcaraz zárja az élen 2025-ben a férfi teniszezők világranglistáját.

 

A férfiaknál továbbra is két magyar van a legjobb százban, Marozsán Fábián az 51. Fucsovics Márton az 55. helyen áll a rangsorban. Piros Zsombor szerepel még az első 200-ban, ő jelenleg a 165. Az élen változatlanul a US Open-győztes spanyol Carlos Alcaraz áll a világbajnoki címét megvédő olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev előtt, negyedik a szerb Novak Djokovics – az ATP honlapja alapján.

 

tenisz világelső Carlos Alcántara
Legfrissebb hírek

Udvardy Luca megnyerte az orlandói tenisztornát

Tenisz
16 órája

Alcaraz lesz Sinner ellenfele az ATP-vb döntőjében

Tenisz
2025.11.15. 22:10

Sinner az első döntős a tenisz-világbajnokságon

Tenisz
2025.11.15. 16:42

Sinner, Alcaraz, Zverev és az ATP is a Davis-kupa átalakítását szorgalmazza

Tenisz
2025.11.15. 12:09

ATP-világbajnokság: Sinner harmadik meccsét is megnyerte a csoportban

Tenisz
2025.11.14. 16:07

Carlos Alcaraz győzelmével kezdődött a férfiak vb-je

Tenisz
2025.11.09. 22:19

Ribakina Szabalenka legyőzésével lett világbajnok

Tenisz
2025.11.08. 19:06

Babos Tímea elmondta, miért nem folytatják a párost Stefanival

Tenisz
2025.11.08. 17:51
Ezek is érdekelhetik