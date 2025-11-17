Még alakulóban az öttusázók versenyprogramja, szeptemberben kezdődött az alapozás

„A viszonylag hosszabb pihenő után szeptember végén kezdték el az alapozást a felnőtt és utánpótlás válogatott tagjai. Októberben kéthetes vívócentrikus edzőtáborozáson vettek részt Tatán, azóta pedig mindenki a klubjában készül” – mondta az MTI-nek Belák János. Kiemelte: újdonság, hogy Halla Péter, a vívásért felelős szakmai vezető hétfőnként a Héraklész-program tagjainak, csütörtökönként pedig a felnőtteknek írt elő központi vívóedzést. A mesteredző munkáját az olimpiai bronzérmes, kétszeres egyéni világbajnok Marosi Ádám segíti.

„Régi vágyam volt, hogy a sportág korábbi nagyjai aktív tagjai legyenek az öttusának, és örülök, hogy Marosi mellett Kasza Róbert, Demeter Bence és Székesfehérváron Kovács Sarolta is részt vesz az utódok képzésében. Az pedig, hogy újra életre hívtuk a központi vívóedzéseket, lendületet adhat a szakági fejlődésnek, mert ezen a területen több sportólónál is nagy fejlődési potenciált látok” – hangsúlyozta a kapitány, majd megemlítette, hogy a minél jobb vívóeredmények elérése érdekében szorosabbra fűzték az együttműködést a vívószövetséggel. Boczkó Gábor szövetségi kapitánynak köszönhetően az öttusázók közösen edzhetnek a válogatott párbajtőrözőkkel, és elindulhatnak a versenyeiken.

Belák János a következő idényben is elsősorban Gulyás Michelle-re, Guzi Blankára, Bauer Blankára, Erdős Ritára és Mészáros Emmára, illetve Bőhm Csabára, Szép Balázsra, Koleszár Mihályra, Gáll Andrásra és Tamás Botondra számít, de megjegyezte, hogy a kerettagság nem négy évre fixált pozíció, a válogató versenyeken elért eredmények alapján abba, illetve abból be- és ki is lehet kerülni.

„Mivel még nem készült el a végleges nemzetközi versenynaptár, sajnos nem tudjuk tervezni a jövő évet. A jelenlegi állás szerint április elején Kínában rajtol a világkupa-sorozat, míg az első magyar verseny a hagyományos fedett pályás viadal lesz március közepén, amely versenyzőink számára fontos állomás, ugyanis ott dől el, ki milyen világkupán vesz majd részt” – mondta az alakuló programról a szakvezető.

Kitért arra is, hogy egy tudományos munkacsoport sportág- és versenyzőspecifikus egészségügyi protokollt készített a betegségek, fertőzések és sérülések megelőzésére, hogy minél kevesebbszer szakadjon meg a sportolók felkészülése.