NBA: majdnem elbukta 24 pontos előnyét a Celtics, de így is hozott nagy fordításokat a játéknap

A Celtics 121–118-ra múlta felül a vendég Clipperst, bár a második félidőben kis híján elherdálta a tetemes előnyt. Jaylen Brown 33 ponttal, Payton Pritchard pedig 30-cal – közte 8 triplával – vezette sikerre a bostoniakat. A hajrát James Harden triplája tette szorossá, de Pritchard büntetői lezárták a meccset.

A Spurs De’Aaron Fox 28 pontjának és 11 gólpasszának köszönhetően 123–110-re legyőzte a hatodik vereségét zsinórban begyűjtő Sacramentót. A texasiak Victor Wembanyama nélkül léptek pályára, aki idénybeli első meccsét mulasztotta el vádlipanaszok miatt.

Salt Lake Cityben a Jazz 150–147-re verte a Chicagót dupla hosszabbításban. Lauri Markkanen zsinórban második 40+ pontos meccsét produkálta (47 pont), Keyonte George pedig 0,8 másodperccel a vége előtt dobott győztes triplát.

Az Atlanta elképesztő feltámadást mutatott be Phoenixben: a Hawks 22 pontos hátrányból fordított, és 124–122-re győzött, megszerezve sorozatban az ötödik sikerét. Nickeil Alexander-Walker 26 pontból 16-ot a záró negyedben ért el, Jalen Johnson pedig 25 ponttal és 10 lepattanóval segített csapatán.

Dallasban Daniel Gafford volt a hős: a center 20 ponttal zárt, és a ráadás utolsó másodperceiben kulcsfontosságú kosarakkal vezette 138–133-as győzelemre a hárommeccses rossz sorozatot lezáró Mavst a Portland ellen.

A Golden State 124–106-os győzelmet aratott New Orleansban. Moses Moody már az első negyedben hét triplát ért el – ezzel beállította a franchise-rekordot –, és 32 pontig jutott. Stephen Curry ezúttal csak kilenc pontot szerzett, de a Warriors így is simán nyert James Borrego ideiglenes vezetőedzői debütálásán.

A Houston 117–113-as hosszabbításos sikerrel zárta az estét. Kevin Durant 35 pontot dobott, Alperen Sengün pedig 30 pontos dupla duplával jelentkezett. A végjátékban Durant egy kulcsfontosságú assziszt és egy középtávoli dobás formájában vállalt főszerepet.

A Brooklyn 129–106-ra győzött Washingtonban, ahol a házigazdák sorozatban 11. vereségüket szenvedték el. Michael Porter Jr. 34 ponttal, 9 lepattanóval és 7 assziszttal jelentkezett, Tyrese Martin pedig 20 pontot tett hozzá.

NBA

ALAPSZAKASZ

Boston Celtics–Los Angeles Clippers 121–118

San Antonio Spurs–Sacramento Kings 123–110

Washington Wizards–Brooklyn Nets 106–129

Houston Rockets–Orlando Magic 117–113 – hosszabbítás után

New Orleans Pelicans–Golden State Warriors 106–124

Dallas Mavericks–Portland Trail Blazers 138–133 – hosszabbítás után

Phoenix Suns–Atlanta Hawks 122–124

Utah Jazz–Chicago Bulls 150–147 – hosszabbítás után