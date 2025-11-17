Két világ- és egy magyar csúcs vasárnap a gyorskorcsolya vk-n

A Salt Lake Cityben rendezett viadal utolsó napján a magyar versenyzők csak a második vonalat jelentő B divízióban voltak érdekeltek. Bíró Hanna így is gondoskodott egy jó eredményről, ugyanis 500 méteren 39.10 másodperces idejével további hat századot faragott az egy nappal korábban felállított magyar csúcsából, de így is 26. lett a harmincfős mezőnyben. A legjobban a férfi tömegrajtos versenyben szerepeltek a magyarok, ugyanis Bejczi Botond kilencedik, a tavaly nyáron honosított Kim Minszok pedig tizedik lett, így a vk-pontversenyben a 29. és 30. helyen állnak, ami azért fontos, mert ebben a számban a legjobb 24 szerez kvótát a milánói téli olimpiára.

A dél-koreai színekben háromszoros ötkarikás érmes Kim – aki korábban 1000 méteren 17., 1500 méteren pedig kilencedik lett a legjobbak között – 500 méteren is rajthoz állt, a sprinttávon 35.49 másodperccel a 32. helyen zárt. A női tömegrajtos versenyben Mercs Abigél 12. lett a húszfős mezőnyben, míg a férfiak csapat üldözéses számában a magyarok hatodikként végeztek.

A záró napon két világcsúcsnak is örülhetett a közönség. Előbb az amerikai Casey Dawson, Emery Lehman és Ethan Cepuran triója a férfiak csapat üldözéses versenyében 3:32.49 perccel múlta felül saját, 2024 januárjában felállított rekordját, aztán nem sokkal később a holland Femke Kok női 500 méteren 36.09 másodperccel adta át a múltnak a dél-koreai Li Szanghva napra pontosan 12 éve felállított 36.36 másodperces csúcsát.