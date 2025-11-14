ATP-világbajnokság: Sinner harmadik meccsét is megnyerte a csoportban

Még mielőtt Jannik Sinner és Ben Shelton pályára lépett volna, ünnepélyes pillanatok következtek – a torinói csarnokban ugyanis köszöntötték Carlos Alcarazt, aki csütörtökön tette biztossá év végi világelsőségét, miután legyőzte a hazai közönség előtt versenyző Lorenzo Musettit. A spanyolok klasszisa – aki így szintén hibátlan mérleggel jutott a vb elődöntőjébe – mondott néhány kedves szót, majd magasba emelte a világelsőségért járó díszes serleget, amelyért nagyon megdolgozott az év folyamán.

Ami pedig Sinnerék meccsét illeti: az első szettet remekül kezdte a dél-tiroli, hiszen azonnal elvette Shelton szerváját. Ezt követően ugyan akadtak hibái a hazai pályán szereplő teniszezőnek, de így is roppant sima volt a játszma, hiszen a végén még egyszer elvette ellenfele szerváját, ezzel pedig viszonylag gyorsan, 39 percnyi játék után 6:3-mal lezárta a szettet.

Sheltonnak az első játszmában kevés felvillanása volt, ám a másodikban sokkal jobban teniszezett, és időnként remek dolgokat mutatott: ennek eredménye volt, hogy sokáig fej fej mellett haladt Sinnerrel, amikor 5:4-es vezetésnél meccslabdához jutott az olasz – Shelton azonban ezt még hárította, így jutottak el aztán a játékosok a tie-breakig.

A rövidítésben Sinner gyorsan megnyerte a pontot Shelton szervájánál, majd elvette még egyszer az amerikai adogatását, miközben a sajátját kíméletlen magabiztossággal hozta – így pedig 7–3-ra megnyerte a tie-breaket, és 1 óra 34 perc alatt a találkozót is.

Sinner hibátlan mérleggel jutott az elődöntőbe, ahol szombaton az ausztrál Alex de Minaurral találkozik. Shelton győzelem nélkül búcsúzott a világbajnokságtól.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

Egyes, csoportkör, 3. forduló

Björn Borg-csoport

Jannik Sinner (olasz, 2.)–Ben Shelton (amerikai, 5.) 6:3, 7:6 (7–3)

KÉSŐBB

20.30: Alexander Zverev (német, 3.)–Felix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) (Tv: Match4)