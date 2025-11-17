A jövő sztárjai: Molnár Noémi, Város Viktória

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége a 15 éves, felnőtt Európa-bajnoki ezüstérmes BMX-es, Molnár Noémi és a Magyar Kerékpáros Szövetség szakmai alelnöke, Város Viktória.

A Nagy Dániel által készített podcastból kiderül,

hogyan ért oda Molnár a mezőny legfiatalabbjaként a felnőtt Európa-bajnokság és a világkupa dobogójára,

illetve hogy miben úttörő nemzetközi szinten a magyar BMX-es versenyeztetés. Szóba került, miként jutott el a nulláról a sikerekig néhány év alatt a hazai szakág, és az is, mennyit segít a cselgáncsos esés a BMX-ben.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Molnár Noémi és Város Viktória Fotó: Máj Tamás)