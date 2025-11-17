NHL: sorozatban hatodszor nyert a Colorado

Tizenkettedik győzelmét ünnepelhette a Colorado Avalanche, amely ezúttal a New York Islanders csapatát győzte le. A denverieknek az is belefért, hogy Nathan McKinnon az előző 11 mérkőzéssel ellentétben ezúttal nem szerzett pontot, a kanadai kiválóság ennek ellenére továbbra is vezeti a kanadai táblázatot (33) és a góllövőlistát (14) is.

A New York Islanders négy győzelem után kapott ki újra, az Avalanche viszont sorozatban a hatodik győzelmét ünnepelhette.

Hiába Jonathan Quick remek teljesítménye a kapuban, a New York Rangers hazai pályán kapott ki a Detroittól. A Rangers kapusa 40 védést mutatott be a meccsen, ezekből tizenötöt akkor, amikor a Red Wings emberelőnyben volt. A detroitiak hét nyeretlen mérkőzés, 2023 februárja után győzték le újra mostani ellenfelüket.

Stockholmban kapott ki a Nashville Predators, amely a legutóbbi tíz bajnokijából a nyolcadikon maradt alul. Kirill Kaprizov 9.7 másodperccel a hosszabbítás letelte előtt szerezte a Minnesota Wild győztes gólját. A Vancouver kétgólos hátrányba került Floridában, de ezután hat góllal válaszolt a Tampának.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

Pittsburgh Penguins–Nashville Predators 4–0

Tampa Bay Lightning–Vancouver Canucks 2–6

Minnesota Wild–Vegas Golden Knights 3–2 – h. u.

New York Rangers–Detroit Red Wings 1–2

Colorado Avalanche–New York Islanders 4–1