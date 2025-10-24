Wimbledoni győztessel vált teljessé a női tenisz-vb mezőnye

A 26 éves kazah játékos azzal kvalifikálta magát a november 1. és 8. között Rijádban sorra kerülő eseményre, hogy a tokiói kemény pályás tenisztorna negyeddöntőjében 6:3, 7:6-ra legyőzte a kanadai Victoria Mbokót.

Wimbledon 2022-es bajnoka sorozatban harmadszor léphet pályára a szezonzáró WTA-világbajnokságon, melyen rajta kívül a fehérorosz Arina Szabalenka, a lengyel Iga Swiatek, az olasz Jasmine Paolini, valamint négy amerikai teniszező, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys és a címvédő Coco Gauff szerepel majd.