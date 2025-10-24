Nemzeti Sportrádió

Wimbledoni győztessel vált teljessé a női tenisz-vb mezőnye

Vágólapra másolva!
2025.10.24. 10:29
null
Jelena Ribakina az utolsó világbajnoki résztvevő (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz WTA-vb Jelena Ribakina
Utolsóként Jelena Ribakina tette biztossá részvételét a női teniszezők világbajnokságán, amelyen a világ nyolc legjobbja indulhat.

A 26 éves kazah játékos azzal kvalifikálta magát a november 1. és 8. között Rijádban sorra kerülő eseményre, hogy a tokiói kemény pályás tenisztorna negyeddöntőjében 6:3, 7:6-ra legyőzte a kanadai Victoria Mbokót.

Wimbledon 2022-es bajnoka sorozatban harmadszor léphet pályára a szezonzáró WTA-világbajnokságon, melyen rajta kívül a fehérorosz Arina Szabalenka, a lengyel Iga Swiatek, az olasz Jasmine Paolini, valamint négy amerikai teniszező, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys és a címvédő Coco Gauff szerepel majd.

 

tenisz WTA-vb Jelena Ribakina
Legfrissebb hírek

Davis-kupa: Sinner kihagyja a szuperdöntőt, Alcaraz nem

Tenisz
2025.10.20. 18:06

Marozsán visszatért a legjobb ötven közé a tenisz-világranglistán

Tenisz
2025.10.20. 09:00

Ribakina Ningpóban, Fernandez Oszakában, Medvegyev Almatiban nyert

Tenisz
2025.10.19. 14:09

Babos Tímea döntőbe jutott párosban a ningpói tenisztornán, és biztos vb-résztvevő!

Tenisz
2025.10.18. 15:24

Gálfi győzelemmel kezdte a tokiói selejtezőt

Tenisz
2025.10.18. 07:48

Marozsán Fábián: A játéktudást tekintve Medvegyev még mindig benne van a legjobb tízben

Tenisz
2025.10.17. 18:07

Csak az első szett volt szoros, Medvegyev kiejtette Marozsánt Almatiban

Tenisz
2025.10.17. 11:13

„Edzéseken már sikerült megszorongatnom őt” – Marozsán a Medvegyev elleni mérkőzés előtt

Tenisz
2025.10.16. 14:11
Ezek is érdekelhetik