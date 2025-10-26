Nemzeti Sportrádió

Tenisz: szetthátrányból fordítva nyerte meg a bécsi tornát Sinner

2025.10.26. 16:50
Jannik Sinner nyerte a bécsi ATP 500-as tornát (Fotó: Getty Images)
Bécs ATP 500 döntő Jannik Sinner Alexander Zverev
Az első játszmában még meg tudta lepni Jannik Sinnert Alexander Zverev a bécsi ATP 500-as kemény pályás torna döntőjében, de a folytatásban kevesebbet hibázó olasznak két brék is elég volt ahhoz, 3:6, 6:3, 7:5-re megnyerje a mérkőzést.

Két igazi nagymenő, a világranglistán 2., illetve 3. Jannik Sinner és Alexander Zverev vívta a bécsi ATP 500-as torna döntőjét. A német kezdte a jobban a meccset, az első játszma negyedik gémjében elvette Sinner adogatását, s noha a dél-tirolinak a következő játékban két lehetősége is volt, hogy visszabrékeljen, Zverev mindkétszer elhárította a veszélyt, és 4:1-re el tudott lépni riválisától., s 6:3-ra meg is nyerte az első felvonást.

Várható volt, hogy Sinner nem fogja egykönnyen feladni – az olasz, miután hozta saját szerváját, egy gyors brékkel indította a második szettet, s ez elég is volt neki ahhoz, hogy 6:3-mal kiegyenlítse a játszmaarányt. Jött a harmadik felvonás, amelyben borítékolni lehetett, hogy mindkét versenyző megtesz mindent azért, hogy hozza a saját szerváit. Ez 5:5-ig sikerült is mindkettőjüknek, ám ekkor Zverev szervájánál Sinner lecsapott az első lehetőségre, s máris a meccsért szerválhatott, és hibátlan adogatójátékkal alakította ki a 3:6, 6:3, 7:5-ös végeredményt.

ATP 500-AS TORNA, BÉCS
DÖNTŐ
Jannik Sinner (olasz, 1.)–Alexander Zverev (német, 2.) 3:6, 6:3, 7:5

 

