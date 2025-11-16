Nemzeti Sportrádió

Alcaraz a Sinner elleni edzőmeccsről: Könnyedén megvert

2025.11.16. 15:43
Carlos Alcaraz (Fotó: Getty Images)
Bár a torinói ATP-világbajnokság döntője csak vasárnap este hatkor kezdődik, a finálét játszó két sztár, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz egy csatát már megvívott a torna alatt: az egyszettes edzőmérkőzést 6:3-ra az olasz teniszező nyerte.

Abban mindenki egyetért, hogy a vasárnap este hatkor kezdődő Carlos Alcaraz–Jannik Sinner döntő méltó lezárása lesz a férfitenisz 2025-ös évének, ám abban már megoszlanak a vélemények, hogy a spanyol és a dél-tiroli közül ki a mérkőzés esélyese.

A jelenlegi világelső, a riválisához hasonlóan idén két Grand Slam-tornát (Roland Garros, US Open) nyerő Alcaraz mindenesetre tudja, hogy nem lesz könnyű dolga a kemény fedett pályás versenyeken remeklő Sinner ellen. Annál is inkább, mert a torinói viadal alatt már egy edzőmeccs keretében megmérkőztek egymással, s az egyszettes összecsapást az olasz nyerte.

„Őszinte leszek, hat háromra megvert, egészen könnyedén. Jannik ellen fedett pályán játszani az egyik legszebb és legnehezebb kihívás jelenleg bármely teniszezőnek. Azt hiszem, harminc vagy harmincegy meccset nyert meg zsinórban – idézi Alcarazt a Tennis Infinity. – Márpedig most fedett pályán játszunk, ráadásul az ő szurkolói előtt, ami még jobban megnehezíti a dolgomat. De készen állok a kihívásra, arra, hogy jó teniszt láthasson tőlem a közönség, s remélem, azért nekem is lesz három-négy drukkerem.”

A két játékosnak ez lesz az idei hatodik mérkőzése, ezek közül eddig Sinner csak egyet, a wimbledoni döntőt tudta megnyerni. Rómában, a Roland Garroson, a US Openen és a szaúdi bemutatótornán Alcaraz nyert, a cincinnati döntőben pedig a dél-tiroli sérülés miatt feladta a küzdelmet.

TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
EGYES, DÖNTŐ
18.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Jannik Sinner (olasz, 2.) (Tv: Match4)

 

