Nemzeti Sportrádió

Davis-kupa: Sinner után Musetti sem játszik a bolognai döntőben

2025.11.14. 12:01
Lorenzo Musetti (Fotó: Getty Images)
Lorenzo Musetti Davis Kupa Tenisz Jannik Sinner
A világranglistán második Jannik Sinner után a kilencedik helyen álló Lorenzo Musetti is lemondta a szereplést a házigazda és címvédő olasz válogatottban a tenisz Davis-kupa vasárnap rajtoló bolognai nyolcas döntőjében.

A Torinóban zajló ATP-világbajnokságon a csoportkör után búcsúzott Musetti pénteken közölte, hogy nem lesz ott a hazai csapatban, döntését fáradtsággal és családi okokkal indokolta, mivel hamarosan világra jön a második gyermeke.

Filippo Volandri szövetségi kapitány azért nem számíthat a korábbi világelső Sinnerre, mert a négyszeres Grand Slam-bajnok – mint októberben közölte – a vb után már a következő idényre készül. Sinner és Musetti távollétében Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli és Andrea Vavassori alkothatja az olasz együttest.

A Davis-kupa nyolcas döntője jövő vasárnapig tart Bolognában. A mieink az osztrákoktól Debrecenben elszenvedett 3:2-es vereséggel maradtak le az évzáró viadalról, melynek negyeddöntőiben olasz–osztrák, francia–belga, spanyol–cseh és argentin–német párharcokat rendeznek.

 

