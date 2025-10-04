Tenisz: Bondár nyerő helyzetből kapott ki a selejtezőben Vuhanban

A világranglistán 96. magyar szombaton a kvalifikációban harmadik helyen kiemelt kolumbiai Emiliana Arangóval (50.) csapott össze, pályafutása során harmadszor. Korábbi két mérkőzésüket a Hajdúszoboszlói SE sportolója nyerte 2021-ben Santiagóban, illetve tavaly Canberrában.

A kínai csata egy-egy szettet követően, az utolsó felvonásban dőlt el, ebben a 28 éves Bondár 5:1-re elhúzott, de 5:2-nél és 5:4-nél sem tudta kiszerválni a meccset, sőt, a dél-amerikai ellenfél 6:5-re fordított. A találkozó rövidítésben dőlt el, amelyben 4–4 után a magyar teniszező már csak egy pontot tudott nyerni. A meccs három órán át tartott.

WTA VUHAN

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Emiliana Arango (kolumbiai, 3.)–Bondár Anna 6:4, 4:6, 7:6 (7–5)