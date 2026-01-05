Továbbra is öt magyar az első százban a teniszezők világranglistáján

Öt magyar játékos található az első száz között a férfi és női teniszezők idei első világranglistáján.
A nőknél Bondár Annáé a legjobb helyezés, ő jelenleg a 73., míg Udvardy Panna a 87., Gálfi Dalma pedig az előző rangsorhoz képest öt helyet javítva a 94.
A férfiaknál Marozsán Fábián – aki hétfőn (ma) kezd Hongkongban – az 53. helyről indítja a 2026-os esztendőt, a héten Brisbane-ben szereplő Fucsovics Márton pedig egy pozícióval mögötte állva az 54.
Az első 200-ban még egy magyar található: a hongkongi selejtezőben kiesett Piros Zsombor most a 162.
A férfiak világranglistáját változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz, a nőkét pedig a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti.
