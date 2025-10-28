A címvédővel is összekerült Babosék párosa a WTA-világbajnokságon

A magyar, brazil kettős a Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai és a Mirra Andrejeva, Gyiana Snajder orosz duóval is megmérkőzik a csoportkörben Rijádban.
A lebonyolítás megegyezik a párosok és az egyesek mezőnyében: a csoportok első két helyezettje jut be az elődöntőbe.
TENISZ, A WTA-VB SORSOLÁSA
EGYES
STEFFI GRAF-CSOPORT
Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)
Cori Gauff (amerikai, 3.)
Jessica Pegula (amerikai, 5.)
Jasmine Paolini (olasz, 8.)
SERENA WILLIAMS-CSOPORT
Iga Swiatek (lengyel, 2.)
Amanda Anisimova (amerikai, 4.)
Jelena Ribakina (kazah, 6.)
Madison Keys (amerikai, 7.)
PÁROS
MARTINA NAVRATILOVA-CSOPORT
Sara Errani, Jasmine Paolini (olasz, 1.)
Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga, 4.)
Hszie Szu-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett, 6.)
Asia Muhammad, Demi Schuurs (amerikai, holland, 8.)
LIEZEL HUBER-CSOPORT
Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)
Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)
Mirra Andrejeva, Gyiana Snajder (orosz, 5.)
Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)