A címvédővel is összekerült Babosék párosa a WTA-világbajnokságon

A magyar, brazil kettős a Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai és a Mirra Andrejeva, Gyiana Snajder orosz duóval is megmérkőzik a csoportkörben Rijádban.

A lebonyolítás megegyezik a párosok és az egyesek mezőnyében: a csoportok első két helyezettje jut be az elődöntőbe.

TENISZ, A WTA-VB SORSOLÁSA

EGYES

STEFFI GRAF-CSOPORT

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)

Cori Gauff (amerikai, 3.)

Jessica Pegula (amerikai, 5.)

Jasmine Paolini (olasz, 8.)

SERENA WILLIAMS-CSOPORT

Iga Swiatek (lengyel, 2.)

Amanda Anisimova (amerikai, 4.)

Jelena Ribakina (kazah, 6.)

Madison Keys (amerikai, 7.)

PÁROS

MARTINA NAVRATILOVA-CSOPORT

Sara Errani, Jasmine Paolini (olasz, 1.)

Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga, 4.)

Hszie Szu-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett, 6.)

Asia Muhammad, Demi Schuurs (amerikai, holland, 8.)

LIEZEL HUBER-CSOPORT

Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)

Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)

Mirra Andrejeva, Gyiana Snajder (orosz, 5.)

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)