ATP-vb: Alcaraz és a címvédő Sinner az év végi világelsőségért is küzd

2025 végén már meg sem lepődünk, ha a férfitenisz világában az éppen aktuális főverseny első számú kérdése: vajon Jannik Sinner, vagy Carlos Alcaraz ér-e a csúcsra. Egyre inkább körvonalazódik az új éra: ők ketten az elmúlt két év Grand Slam-tornáinak kizárólagos győztesei, az olasz az Australian Openen, a spanyol a Roland Garroson védte meg címét, míg Sinner wimbledoni és Alcaraz US Open-sikerével éppen felcserélődött a bajnok kiléte tavalyhoz képest ezeken a helyszíneken. 2024 júniusa óta csak valamelyikük vezette az ATP-világranglistát, és bár a 1000-es tornákat már nem sajátították ki, hiszen csupán egyet-egyet nyertek meg közülük – Alcaraz Rómát, Sinner Párizst, de ehhez kellett az is, hogy a spanyol sérülés, vagy egyszerűen pihenő, míg az olasz az év eleji eltiltása miatt több mestertornát kihagyjon –, idén ahányszor találkoztak, az minden alkalommal fináléban történt meg. Ötször ATP-tornán, ebből négyet nyert meg Alcaraz, Wimbledont pedig Sinner – emellett a Hat király tornája bemutató versenyen is az olasz győzött, de ez a jellegéből fakadóan kicsit más.

Apropó, világelsőség – az az érdekes helyzet állt elő, hogy Sinner egyetlen hétre állt vissza a világranglista élére. Alcaraz a US Open óta vezetett öt hétig, ám miután a párizsi mestertornán váratlanul hamar, az első meccsén kiesett, Sinner a tornagyőzelemmel visszavette tőle az első helyet – ám mivel címvédő a vasárnap kezdődő torinói ATP-világbajnokságon, hétfőtől az ezért járó tavalyi 1500 pont kiesik a neve mellől (minden meccsét megnyerte a 2024-es évzáró vb-n), és vissza is esik másodiknak. Ezzel szemben Alcaraz, aki tavaly betegséggel küzdve csupán egyetlen csoportmeccset megnyerve kiesett, csupán 200 pontot bukik.

Az ATP-vb tehát az év végi világelsőségről is dönt. Ebben alapvetően Alcaraznak áll a zászló, hiszen hétfőtől 11050 pontja lesz, és 1050 pontos előnnyel áll a 10000 pontos Sinner előtt. Minden győztes csoportmeccsért 200, a megnyert elődöntőért 400, a megnyert fináléért 500 ranglistapont jár, így gyűjthető összesen 1500 pont. Ez azt jelenti, hogy ha a spanyol mindhárom csoportmeccsét megnyeri, vagy bármilyen módon (akár 2–1-es, vagy 1–2-es győzelmi aránnyal) továbbjut a csoportból és eléri a döntőt, Sinner eredményeitől függetlenül év végi világelső lesz, 2022 után ismét – akkor ő lett az 1973 óta működő világranglista történetének legfiatalabb év végi világelsője, 19 évesen. Sinner csak akkor maradna tavaly után ismét év végi éllovas, ha megvédi címét Torinóban – még ha Alcaraz bukik is egy meccset a csoportban, majd netán az elődöntőben búcsúzna, Sinnernek akkor is veretlenül kellene megnyernie a világbajnokságot.

A csoportokat még csütörtökön sorsolták ki. Egyesben a Jimmy Connorsról elnevezett csoportba Carlos Alcaraz, eredetileg Novak Djokovics, Taylor Fritz és Alex de Minaur került, míg a Björn Borgról elnevezett csoportba Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton és vagy Félix Auger-Aliassime, vagy Lorenzo Musetti. Utóbbi kettőnél eredetileg óriási verseny volt, ki lehet az utolsó bejutó. Ehhez az kellett volna, hogy Musetti legyőzze Djokovicsot az athéni 250-es torna szombati döntőjében, de miután a szerb klasszis győzött 4:6, 6:3, 7:5-re, 101. ATP-trófeáját megnyerve, úgy tűnt, Musetti lemarad a vb-ről – csupán 5 pont választja el Auger-Aliassime-tól a kvalifikációs ranglista 9. helyén! Ám röviddel a majdnem háromórás finálé után Djokovics bejelentette, meglévő vállsérülésével nem tudna még egy hetet játszani, és kihagyja a vébét. A kanadai tehát ott van a Borg-csoportban, míg Musetti Djokovics helyére került a Connors-kvartettbe.

A csoportmérkőzések jövő péntekig tartanak, az elődöntőt szombaton, a döntőt vasárnap rendezik meg a torinói ATP-vb-n.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

A vasárnapi mérkőzések

14.00: Alcaraz (spanyol)–De Minaur (ausztrál)

20.30: Zverev (német)–Shelton (amerikai)