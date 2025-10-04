Marozsán: Közel jártam Fritz legyőzéséhez

A világranglistán 57. magyar játékos 2:6, 7:6, 7:6-ra kapott ki pénteken úgy, hogy egyszer sem veszítette el az adogatását.

„Úgy gondolom, végig elég jól játszottam, de főleg az első szettben. Magas színvonalú teniszt nyújtottam és kétszer sikerült is brékelnem Fritzet a nagy szervái ellenére. Jól variáltam a teniszemet, jó taktikával léptem pályára és sok húzásom bejött, de várható volt, és valahol éreztem is, hogy a folytatásban azért javulni fognak az adogatásai” – kezdte visszatekintését menedzsmentjének tájékoztatása szerint Marozsán, hozzátéve, a második szettben volt néhány esélye fogadóként, több alkalommal eljutott 0-30-ig, de fogadóelőnye nem volt. Ezért eléggé fájó pillanat volt, hogy nem tudta két szettben lezárni a mérkőzést.

„Egyre jobban kezdett adogatni Fritz, a döntő játszmában már szinte alig nyertem fogadópontot. Egymás után lőtte az ászokat, én pedig egyre nehezebb helyzetbe kerültem. Nekem kellett menni az eredmény után, rajtam volt a nyomás, amit még jól sikerült kezelnem, a szett végén két meccslabdát hárítottam, de a rövidítésben sajnos megint ő volt a jobb” – folytatta a Vasas sportolója, aki szerint két tényezőn múlott a világ legjobb öt játékosa között jegyzett Fritz győzelme: nagyon stabilan szervált, és rutinosabb teniszező nála, ezért néhány pillanatban jobb döntést hozott.

A világranglistán 52. Marozsán ugyanakkor kiemelte, a vereség ellenére látja ennek a meccsnek is a pozitívumait, egy hosszú ázsiai túra végén felvette a versenyt és nagyon közel járt Fritz legyőzéséhez, ám természetesen ugyanúgy fáj ez a vereség neki, mint bármelyik másik.

„Fizikailag bírtam és egyébként élveztem a mérkőzést, összességében jó teniszt nyújtottam, ebből lehet építkezni, és az Ázsiában mutatott játékomat szeretném továbbvinni a szezon hátralévő tornáira. Van még néhány verseny idén, védendő pontom alig lesz, szóval a legfontosabb, hogy minél több meccset játsszak, győzelmet arassak, és amennyire csak lehet, előrelépjek a világranglistán. Dolgozunk és megyünk tovább” – tekintett előre.

Az élő világranglistán jelenleg 50. magyar teniszező a tervek szerint a kazahsztáni Almatiban lép pályára, azt követően pedig a bécsi viadal selejtezőjében indulhat.