Hiába a három meccslabda, Piros Zsombor kikapott a brüsszeli selejtezőben

Egy hónappal a Davis-kupában lejátszott győztes egyes meccse után lépett pályára újfent Piros Zsombor, aki ezúttal a brüsszeli 250-es torna selejtezőjében vett részt. A világranglistán 156. helyezett, 26. életévét hétfőn betöltő Pirosra a selejtező harmadik kiemeltje, a rangsorban a 105. helyet elfoglaló Eliot Spizzirri várt, és úgy nézett ki, hogy talán sikerül meglepnie az amerikait.

A magyar fiú ugyanis stabil adogatójátékkal kezdett, az első szettben 80 százalék fölött hozta a pontokat az első szervákból, ráadásul rengeteg, 19 (!) nyerő ütése volt, és csupán három ki nem kényszerített hibája. A legjobbkor, a játszma végén jutott bréklabdához először a meccs során – rögtön kettőhöz is, amiből a másodikat ki is használta, amivel 44. perc alatt meg is nyerte a szettet 7:5-re.

A másodikban sokáig úgy nézett ki, folytatni tudja a remek játékot Piros, dacára annak, hogy az elején elvesztette az adogatását, a hatodik játékban visszabrékelt a magyar játékos. Olyannyira jól működött Piros játéka, hogy 5:4-es vezetésénél fogadóként két brék- és meccslabdához jutott, ám nem tudta lezárni a mérkőzést. Sőt, Spizzirri rövidítésre mentette a szettet, amiben aztán Piros újabb meccslabdát hagyott kihasználatlanul, majd az amerikai zsinórban három pontot szerezve kiegyenlített kerek egy óra játék alatt.

A döntő szettre aztán már szétesett Piros játéka, hamar 3:0-s hátrányba került, és ugyan egy játékot megnyert, fogadóként alig-alig szerzett pontot, így csak idő kérdése volt, mikor zárja le a mérkőzést Spizzirri. Erre relatíve gyorsan, 35 perc alatt került sor, az amerikai 6:1-re nyerte meg a döntő felvonást, amivel továbbjutott.

ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Eliot Spizzirri (amerikai, 3.)–Piros Zsombor 5:7, 7:6 (8–6), 6:1