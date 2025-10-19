Nemzeti Sportrádió

Gálfi Dalma nem jutott főtáblára Tokióban

2025.10.19. 10:03
Ez most nem jött össze Gálfi Dalmának (Fotó: Getty Images)
Gálfi Dalma nem jutott főtáblára az egymillió dollár (334 millió forint) összdíjazású tokiói kemény pályás női tenisztornán, mivel vasárnap a selejtező utolsó fordulójában kikapott a spanyol Cristina Bucsától.

A világranglistán 96. magyar játékos jól kezdte a mérkőzést, egy brékkel 2:0-s előnyre tett szert, de 3:2-es vezetése után az első játszmában már csak a riválisa nyert gémet. A második szettben mindkét fél gyengén adogatott, Gálfi és a rangsorban 72. ellenfele is három alkalommal vesztette el a szervajátékát a rövidítésig, melyben harmadik meccslabdáját értékesítve Bucsa bizonyult jobbnak.

A mérkőzés 94 percig tartott.

WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ
Selejtező, 2. forduló
Cristina Bucsa (spanyol 12.)–Gálfi Dalma 6:3, 7:6 (7–4)

 

