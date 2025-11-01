Nemzeti Sportrádió

Udvardy Pannának a döntőre már nem maradt ereje, kikapott Caliban

2025.11.01. 21:38
Udvardy Panna elveszítette a döntőt (Fotó: Imago Images, archív)
Udvardy Panna
Udvardy Panna két sima szettben kikapott a döntőben a 115 ezer dollár (38.5 millió forint) összdíjazású kolumbiai salakpályás női challenger-tenisztornán.

A világranglistán 108. helyezett, harmadikként rangsorolt magyar játékos – aki a múlt héten a legjobb nyolcig menetelt a brazíliai Florianópolisban – előbb 7:6 (7–4), 6:3-ra megverte az első helyen kiemelt cseh Sára Bejleket (84.), kétórás pihenőt követően pedig már az ötödikként rangsorolt osztrák Krausszal (129.) állt szemben, aki ellen idén áprilisban egy spanyolországi salakos tornán két játszmában győzött.

Ezúttal az első szettben az osztrák teniszező háromszor is elnyerte Udvardy Panna adogatását, míg a magyar csak egyszer tudta brékelni, így 33 perc alatt 6:3-mal Kraus került előnybe. A folytatásban egy játékot sem nyert a 27 éves magyar teniszező, így az osztrák bő egy óra alatt győzött.

WTA 125, CALI (115 000 dollár, salak)
EGYES, DÖNTŐ
Sinja Kraus (osztrák, 5.)–Udvardy Panna (3.) 6:2, 6:0

Udvardy Panna
