Udvardy Pannának a döntőre már nem maradt ereje, kikapott Caliban

A világranglistán 108. helyezett, harmadikként rangsorolt magyar játékos – aki a múlt héten a legjobb nyolcig menetelt a brazíliai Florianópolisban – előbb 7:6 (7–4), 6:3-ra megverte az első helyen kiemelt cseh Sára Bejleket (84.), kétórás pihenőt követően pedig már az ötödikként rangsorolt osztrák Krausszal (129.) állt szemben, aki ellen idén áprilisban egy spanyolországi salakos tornán két játszmában győzött.

Ezúttal az első szettben az osztrák teniszező háromszor is elnyerte Udvardy Panna adogatását, míg a magyar csak egyszer tudta brékelni, így 33 perc alatt 6:3-mal Kraus került előnybe. A folytatásban egy játékot sem nyert a 27 éves magyar teniszező, így az osztrák bő egy óra alatt győzött.

WTA 125, CALI (115 000 dollár, salak)

EGYES, DÖNTŐ

Sinja Kraus (osztrák, 5.)–Udvardy Panna (3.) 6:2, 6:0