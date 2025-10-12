Családban marad: Vacherot nyerte meg az unokatestvére ellen a sanghaji döntőt

Nem mindennapi sztori ért a végéhez a sanghaji torna döntőjével, ráadásul előre borítékolható volt, hogy happy enddel zárul, hiszen a finálét unokatestvérek vívták, ráadásul korábban sem Arthur Rinderknech, sem pedig a monacói Valentin Vacherot nem nyert az ATP Touron semmilyen tornát – sőt, kettejük közül csak Rindeknechnek volt egyáltalán döntős szereplése, három évvel ezelőtt az adelaide-i 250-es viadal utolsó meccsén kapott ki Thanasi Kokkinakistól. Vacherot ráadásul a selejtezőből küzdötte fel magát a főtáblára, s többek között Novak Djokovicsot is legyőzve lett minden idők legalacsonyabb világranglistás helyezésű Masters-döntőse. A 26 éves monacói egyébként abban sem volt biztos, hogy egyáltalán elinduljon-e a sanghaji versenyen, korántsem volt biztos, hogy befér a selejtező mezőnyébe. Végül befért – és lehet, hogy ehhez még Piros Zsombor visszalépésének is köze volt... –, majd korábban soha nem látott menetelésbe kezdett. A két selejtezős siker után a főtáblán Györe Lászlót, Alekszandr Bublikot (14. kiemelt), Tomás Machácot (20.), Tallon Griekspoort (27.), Holger Runét (10.) és Novak Djokovicsot (4.) is legyőzve jutott a döntőbe.

Ahol az ellenfele a nála négy évvel idősebb Arthur Rinderknech volt, aki szintén óriási menetelés végén – többek között Alex Zverevet (3.), Félix Auger-Aliassime-ot (12.) és Danyiil Medvegyevet (16.) is legyőzve – érkezett meg a döntőbe, de a világranglista 54. helyezettjétől nem annyira meglepő, mint a 204. helyen állótól. Ráadásul, hogy még nagyobb legyen a csavar: Rinderknech és Vacherot anyai ágon unokatestvérek, sőt a monacói edzője, Benjamin Balleret is az unokatesók körét gyarapítja.

Vacherot (balra) és Rinderknech a döntő előtt (Fotó: AFP)

Ami pedig magát a döntőt illeti, nos, akár önmagában is megérne egy hollywoodi forgatókönyvet. A meccs a várakozásoknak megfelelően indult, Rinderknech könnyedén érvényesítette fölényét, hamar brékelőnybe került és magabiztos adogatójátékára alapozva megőrizte előnyét, majd kiszerválta az első szettet, 41 perc alatt 6:4-re megnyerve azt.

A folytatásban viszont feltámadt Vacherot: eltűntek játékából a ki nem kényszerített hibák, és főleg a második szerva mögött javult nagyot az adogatása. A felek sokáig fej fej mellett haladtak, még bréklabdát sem igen látott a közönség, aztán a nyolcadik játékban Vacherot elvette a kedves kuzin adogatójátékát, majd gyorsan lezárta a játszmát, és ezzel kiharcolta a döntő szettet.

Ebben pedig valóságos repülőrajtot vett, rögtön az első játékban három bréklabdához jutott, s a harmadikat kihasználva előnybe került, s vezetését meg is erősítette saját adogatása után. Rinderknech korábbi magabiztos adogatójátéka semmivé foszlott, szervajátékait csak több bréklabdát hárítva tudta hozni, gyakorlatilag bármikor dupla brékelőnybe kerülhetett volna a monacói. Végül aztán akkor tette ezt meg Vacherot, amikor Rinderknechnek már nem volt lehetősége válaszolni: 5:3-as vezetésnél második brék- és meccslabdáját kihasználva megnyerte a mérkőzést, s ezzel az ATP Tour és a Masters-versenyek történelmének egyik legvalószínűtlenebb győzelmét aratta.

A MECCSLABDA

Vacherot győzelmének köszönhető óriásit ugrik előre a világranglistán, jócskán megjavítja az eddigi karriercsúcsát jelentő 110. helyet: minden arra mutat, hogy a 40. helyet foglalja majd el. Közben a legyőzött unokatesó sem panaszkodhat: Rinderknech ugyanis a szintén egyéni csúcsot jelentő 28. helyre jön fel.

Vacherot lett a legalacsonyabban rangsorolt ATP-1000-es tornagyőztes: Borna Coric 2022-ben az ATP-rangsor 152. helyezettjeként nyert Cincinnatiban. A 26 éves monacói lett hazája első ATP-tornán győztes teniszezője, az első nem kiemelt bajnok Sanghajban. A harmadik olyan ATP-1000-es tornagyőztes lett – Roberto Carretero (1996, Hamburg) és Albert Portas (2001, Hamburg) után –, aki a selejtezőből indulva nyerte meg a versenyt. Carretero és Portas, valamint Chris Woodruff és Jakub Mensík után az ötödik olyan, akinek az első ATP-tornagyőzelme egyből egy ezres besorolású viadal. Először fordult elő a sanghaji torna történelmében, hogy két nem kiemelt, valamint két, a világranglista 50. helyénél hátrébb álló játékos vívja a döntőt. ÁTÍRT REKORDOK

TENISZ

ATP-1000-ES TORNA, SANGHAJ (kemény pálya, 9 196 000 dollár)

DÖNTŐ

Vacherot (monacói)–Rinderknech (francia) 4:6, 6:3, 6:3