Bondár Anna döntős a csinani challenger-tenisztornán

A világranglistán 90. magyar játékos – akit másodikként emeltek ki a szervezők – nem panaszkodhatott a sorsolására a kínai kikötővárosban, mivel eddig az 540. helyen álló orosz Darja Asztahovával, majd a hazai közönség előtt szereplő Vej Sze-csiával (195.) és Ma Je-hszinnel (198.) került szembe. Az elődöntő sem tűnt megoldhatatlan feladatnak, pénteken az indonéz Priska Madelyn Nugroho (323.) állt a háló túloldalán. A 22 éves ellenfél eddigi legnagyobb eredménye a junior páros bajnoki cím volt a 2020-as Australian Openen.

Első találkozójukon a Hajdúszoboszló SE sportolója a nyitószettben alaposan megküzdött selejtezős riválisával, és egy-egy brék után 4:4-nél újra elvette Nugroho adogatását, majd 43 perc alatt hozta a játszmát. A folytatás már simábban alakult, a magyar éljátékos sorra nyerte a gémeket, és 1 óra 13 perc alatt győzött. A szombati döntőben egy másik indonéz, a karriercsúccsal 98. helyezett Janice Tjen lesz az ellenfele, aki a viadal harmadik kiemeltje.

A 28 éves Bondár negyedik fináléjára készülhet a második vonalnak számító challenger-szinten, s eddig két trófeánál tart: 2021-ben Buenos Airesben, tavaly pedig Hamburgban diadalmaskodott, idén júniusban viszont alulmaradt a bari döntőben.

WTA 125-ÖS TORNA, CSINAN

EGYES

NEGYEDDÖNTŐ

Bondár Anna (2.)-Priska Madelyn Nugroho (indonéz) 6:4, 6:0