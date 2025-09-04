Nemzeti Sportrádió

US Open: Anisimova visszavágott a wimbledoni lenullázásért, kiejtette Swiateket

2025.09.04. 00:17
Amanda Anisimova a győzelem kiharcolásának pillanataiban (Fotó: Getty Images)
US Open Iga Swiatek Amanda Anisimova
Amanda Anisimova elégtételt vett a júliusi wimbledoni fináléért: az amerikai teniszező 6:4, 6:3-ra legyőzte Iga Swiateket a US Open magyar idő szerint szerda késő esti mérkőzésén, és bejutott a női egyes elődöntőjébe.

A 6:0, 6:0-ra elvesztett wimbledoni finálé jegyében kezdődött a szerdai meccs: Amanda Anisimova rögtön elvesztette az első adogatójátékát. A folytatás azonban már új forgatókönyv szerint alakult: az amerikai azonnal brékelt, majd az első játszma végén, amikor a legjobban kellett, másodszor is elnyerte Iga Swiatek szervagémjét.

A második játszma elején pörgött a legjobban Swiatek, meglépett 2:0-ra, csakhogy megint elvesztett egy adogatógémet, és 3:2-re már Anisimova vezetett. A lengyel elbizonytalanodott, 3:4-nél visszakapaszkodott 0:30-ról, de hiába, nem volt képes összpontosítani, ellenfele gémlabdájánál kettős hibát ütött.

A halálos fonákokkal operáló Anisimova remekül indította az utolsónak ígérkező gémet, három mérkőzéslabdához jutott, ám a győzelem kapujában megtorpant, ő is ütött egy kettős hibát... Az utolsó meccslabdánál sem jött be az első szerva, de a kézre jövő ritörn után a szerencse mellé szegődött: fonákja után a hálón felperdülő labda beérhetetlenül pottyant a túloldalra.

Anisimova tehát visszavágott a keserves wimbledoni vereségért, és készülhet élete első US Open-elődöntőjére; ellenfele a Karolína Muchová (cseh, 11.)–Oszaka Naomi (japán, 23.) mérkőzés győztese lesz.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)
NŐI EGYES
Negyeddöntő
Anisimova (amerikai, 8.)–Swiatek (lengyel, 2.) 6:4, 6:3
Korábban
Pegula (amerikai, 4.)–Krejcíková (cseh) 6:3, 6:3
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Vondrousová (cseh) játék nélkül 

