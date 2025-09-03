Auger-Aliassime négy év után újra elődöntős a US Openen

Nem úgy indult a világranglistán 27. kanadai és a 8. ausztrál összecsapása, hogy attól kell majd tartani, hogy megdőlhet Daniel Evans és Karen Hacsanov tavaly felállított 5 óra 35 perces rekordja a leghosszabb US Open-meccs kategóriájában, hiszen az előző négy körben mindössze egyetlen játszmát elveszítő De Minaur 3:3 után egy jó ütemű bréknek köszönhetően alig 49 perc alatt behúzta az első szettet Auger-Aliassime ellen.

A második felvonásban már jóval hosszabb játékokat láthatott a nagyérdemű az Arthur Ashe Stadionban, egy-egy fogadóként elvitt játék és majd másfél óra tenisz végén rövidítés döntött. Ezt a műfajt Auger-Aliassime bírta jobban idegekkel, s egy játszmalabda hárítása után kiegyenlítette a találkozót, amely ekkor már majdnem két óra húsz perce tartott.

A harmadik játszma valamivel gyorsabban lezárult, 57 percig tartott: a kanadai kétszer, az ausztrál egyszer vette el ellenfele adogatását a megint csak 12 játékig tartó szettben (7:5). A negyedik szett során már szinte lógott a levegőben a csúcsdöntés lehetősége, főleg, miután De Minaur 5:2-re vezetett, s 5:3-nál adogathatott az egyenlítésért, ám Auger-Aliassime semmire vette el az adogatását, s végül rövidítésre mentette a játszmát négy óra játék után. Ebben viszont az adogató játékosnak sokáig nem termett sok babér, az első hét pontból mindössze egyet nyert meg a szerváló teniszező – ez a kanadai volt, s második adogatópontja után első meccslabdáját ki is használta. Félix Auger-Aliassime 4 óra 13 perc alatt győzött, s ezzel 2021 után jutott ismét elődöntőbe a US Openen, míg De Minaurnak tovább kell várnia első GS-elődöntőjére.

A pályafutása második GS-elődöntőjére készülő Auger-Aliassime olasz ellenféllel találkozik majd a döntőbe jutásért, a világelső Jannik Sinner és a 10. kiemelt Lorenzo Musetti összecsapásának győztese vár majd rá. A másik ágon Novak Djokovics és Carlos Alcaraz vívja majd az elődöntőt.

US OPEN, NEW YORK (90 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES

NEGYEDDÖNTŐ

Auger-Aliassime (kanadai, 25.)–De Minaur (ausztrál, 8.) 4:6, 7:6 (9–7), 7:5, 7:6. (7–4)