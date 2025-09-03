Babos Tímea: Ideges és csalódott vagyok

„Az első szett után nagyon lent volt az ellenfelünk, Routliffe biztosan sírt is, de aztán elkezdtek jobban játszani, nekünk pedig hiába volt a második játszma elején is rengeteg sanszunk, nem sikerült kihasználni, egy rossz játék pedig teljesen megfordította a mérkőzést” – értékelt a találkozó után a magyar szövetség közösségi oldalán Babos.

Mint arról már beszámoltunk, a 11. helyen kiemelt magyar, brazil páros 6:0-ra nyerte meg a nyitó felvonást a harmadikként rangsorolt kanadai Gabriela Dabrowski és új-zélandi Erin Routliffe ellen, majd a másodikban 3:2-nél két bréklabdája is volt, ezekkel azonban nem tudott élni, az ellenfél pedig fordított és 0:6, 6:4, 6:4-re győzött.