Videó: majdnem Jannik lett Carlosból – Szabalenka elszólta magát Alcaraz társaságában

Arina Szabalenka és Carlos Alcaraz az NBC The Today Show-jában vendégeskedett a New York-i tornát követően, és előbbi éppen a rá jellemző mókás táncmozdulatokat kezdte el jellemezni, amikor véletlenül majdnem kicsúszott a szájából a hibás keresztnév: „Borzalmasan tudok táncolni, ezért mindig a legkönnyebb mozdulatokat választom, hogy jól mutasson a képernyőn. De mindegy is, a TikTokon van egy közös előadásom Jan... izé, Jannal...” – nevetgélt mondandója közben Szabalenka, akinek ekkorra esett le, hogy eltévesztette a nevet, mivel nem Jannik Sinnerre, hanem Carlos Alcarazra gondolt...

Az esetre a mellette ülő Alcaraz viccesen reagált: „Ne aggódjatok, reggel kilenc óra van. Minden a legnagyobb rendben van, minden rendben...”

A jelenet videón is megtekinthető: