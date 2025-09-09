Nemzeti Sportrádió

Videó: majdnem Jannik lett Carlosból – Szabalenka elszólta magát Alcaraz társaságában

2025.09.09. 12:05
Carlos Alcaraz férfi tenisz Arina Szabalenka US Open
Az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) idei női és férfi egyesének győztese, Arina Szabalenka és Carlos Alcaraz éppen egy televíziós műsorban vendégeskedett, amikor a fehérorosz klasszis véletlenül elszólta magát, és Carlos helyett majdnem Janniknak hívta a mellette ülő spanyol teniszezőt. A jeleneten persze mindenki jót derült a stúdióban.

Arina Szabalenka és Carlos Alcaraz az NBC The Today Show-jában vendégeskedett a New York-i tornát követően, és előbbi éppen a rá jellemző mókás táncmozdulatokat kezdte el jellemezni, amikor véletlenül majdnem kicsúszott a szájából a hibás keresztnév: „Borzalmasan tudok táncolni, ezért mindig a legkönnyebb mozdulatokat választom, hogy jól mutasson a képernyőn. De mindegy is, a TikTokon van egy közös előadásom Jan... izé, Jannal...” – nevetgélt mondandója közben Szabalenka, akinek ekkorra esett le, hogy eltévesztette a nevet, mivel nem Jannik Sinnerre, hanem Carlos Alcarazra gondolt...

Az esetre a mellette ülő Alcaraz viccesen reagált: „Ne aggódjatok, reggel kilenc óra van. Minden a legnagyobb rendben van, minden rendben...”

A jelenet videón is megtekinthető:

 

Ezek is érdekelhetik