Négy szettben legyőzte Sinnert, Alcaraz lett a US Open bajnoka

2025.09.07. 23:36
Carlos Alcaraz már hatszoros GS-bajnok (Fotó: Getty Images)
Tenisz Carlos Alcaraz férfi tenisz US Open Jannik Sinner
A második helyen kiemelt Carlos Alcaraz győzelmével ért véget az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) férfi egyesének vasárnapi döntője, miután négy játszmában legyőzte az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinnert.

US OPEN, NEW YORK (90 000 000 dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Jannik Sinner (olasz, 1.) 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

ÖSSZEFOGLALÓ

Óriási várakozás előzte meg az első helyen kiemelt Jannik Sinner és a második helyen rangsorolt Carlos Alcaraz New York-i döntőjét. A két rivális 15. alkalommal találkozott egymással, és az egymás elleni mérleget illetően a meccs előtt a spanyol klasszis vezetett 9–5-re. A meccs több mint félórás csúszással vette kezdetét, mivel Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is kilátogatott az összecsapásra, emiatt a megszokottnál szigorúbbak és hosszadalmasabbak voltak a biztonsági intézkedések a világ legnagyobb teniszarénájában, az Arthur Ashe Stadionban.

Az első szettben egyértelműen az történt a pályán, amit Alcaraz akart. A spanyol kétszer is elvette ellenfele szerváját, miközben saját adogatásainál nem ismert kegyelmet. Alcaraz nagyon magabiztos játékkal, 6:2-re nyerte az első szettet.

Ezt követően hirtelen fordult a kocka: az addig meglehetősen tompának tűnő Sinner elkezdett egyre stabilabban teniszezni, Alcaraz pedig elbizonytalanodott. A második szettben már a világelső volt a jobb, és 6:3-mal kiegyenlített.

2025 US Open - Day 15
Jannik Sinnernek ezúttal nem ment igazán a játék (Fotó: Getty Images)

Nem tudta azonban állandósítani a formajavulását Sinner, a harmadik játszmában újra Alcaraz momentumai következtek. Az olasz játékos magához képest sokat rontott, és nem tudott kellően agresszív teniszt bemutatni a saját adogatásainál sem – ellenben a spanyol precízen, nagyon kevés hibával játszott, és igen gyorsan, 6:1-re megnyerte a szettet.

A negyedik játszmában Alcaraz ismét elvette Sinner adogatását, így 5:4 után a meccsért adogathatott. A címvédő olasz ugyan két meccslabdát hárított, de a harmadikat már nem tudta – Alcaraz egy ásszal lezárta az összecsapást, és 2 óra 42 perces csata után megszerezte pályafutása második US Open-győzelmét, a majortornákat illetően pedig már hatodszor ünnepelhetett. 

Alcaraz sikere azt is jelentette, hogy hétfőtől helycsere lesz a világranglistán a két játékos között.

PERCRŐL PERCRE

 

