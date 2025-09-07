Négy szettben legyőzte Sinnert, Alcaraz lett a US Open bajnoka

US OPEN, NEW YORK (90 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Jannik Sinner (olasz, 1.) 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

ÖSSZEFOGLALÓ

Óriási várakozás előzte meg az első helyen kiemelt Jannik Sinner és a második helyen rangsorolt Carlos Alcaraz New York-i döntőjét. A két rivális 15. alkalommal találkozott egymással, és az egymás elleni mérleget illetően a meccs előtt a spanyol klasszis vezetett 9–5-re. A meccs több mint félórás csúszással vette kezdetét, mivel Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is kilátogatott az összecsapásra, emiatt a megszokottnál szigorúbbak és hosszadalmasabbak voltak a biztonsági intézkedések a világ legnagyobb teniszarénájában, az Arthur Ashe Stadionban.

Az első szettben egyértelműen az történt a pályán, amit Alcaraz akart. A spanyol kétszer is elvette ellenfele szerváját, miközben saját adogatásainál nem ismert kegyelmet. Alcaraz nagyon magabiztos játékkal, 6:2-re nyerte az első szettet.

Ezt követően hirtelen fordult a kocka: az addig meglehetősen tompának tűnő Sinner elkezdett egyre stabilabban teniszezni, Alcaraz pedig elbizonytalanodott. A második szettben már a világelső volt a jobb, és 6:3-mal kiegyenlített.

Jannik Sinnernek ezúttal nem ment igazán a játék (Fotó: Getty Images)

Nem tudta azonban állandósítani a formajavulását Sinner, a harmadik játszmában újra Alcaraz momentumai következtek. Az olasz játékos magához képest sokat rontott, és nem tudott kellően agresszív teniszt bemutatni a saját adogatásainál sem – ellenben a spanyol precízen, nagyon kevés hibával játszott, és igen gyorsan, 6:1-re megnyerte a szettet.

A negyedik játszmában Alcaraz ismét elvette Sinner adogatását, így 5:4 után a meccsért adogathatott. A címvédő olasz ugyan két meccslabdát hárított, de a harmadikat már nem tudta – Alcaraz egy ásszal lezárta az összecsapást, és 2 óra 42 perces csata után megszerezte pályafutása második US Open-győzelmét, a majortornákat illetően pedig már hatodszor ünnepelhetett.

Alcaraz sikere azt is jelentette, hogy hétfőtől helycsere lesz a világranglistán a két játékos között.

PERCRŐL PERCRE