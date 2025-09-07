Nemzeti Sportrádió

Szabalenka megnyerte a US Opent, Serena Williams nyomdokaiba lépett

2025.09.07.
Arina Szabalenka két játszmában nyert (Fotó: Getty Images)
Arina Szabalenka nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes döntőjét, miután két játszmában legyőzte Amanda Anisimovát.

Arina Szabalenka arra készült, ami legutóbb Serena Williamsnek sikerült 2014-ben, vagyis címet védeni a US Openen. A fehérorosz teniszezőnek ehhez Amanda Anisimovát kellett legyőznie a szombati döntőben.

Szabalenkára, aki a negyeddöntőbe jutással már bebiztosította további világelsőségét, nem várt könnyű feladat, a két játékos korábbi kilenc meccséből ugyanis csak hármat tudott megnyerni, legutóbb Wimbledonban is alulmaradt amerikai ellenfelével szemben.

Az első játszmában egyikük sem hozta magabiztosan a szervajátékait, de amíg Szabalenka két adogatójátékát elbukta, addig fogadóként három játékot is megnyert, így szettelőnybe került.

A világelső a második szettben kétszer is brékelőnybe került, ezt azonban Anisimova mindkétszer kiegyenlítette. A tie-break döntött, ott Szabalenka két pontot is nyert fogadóként, míg a saját adogatásait biztosan hozta, és a harmadik játszmalabdáját értékesítve megnyerte az év utolsó Grand Slam-tornáját, megvédve címét.

US OPEN, NEW YORK (90 000 000 dollár, kemény pálya)
NŐI EGYES, DÖNTŐ
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Anisimova (amerikai, 8.) 6:3, 7:6 (7–3)

 

